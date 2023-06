Aviation décarbonée : Emmanuel Macron fait des annonces en amont du salon du Bourget

Elles étaient attendues et elles sont arrivées. A quelques jours de l'ouverture de l'édition 2023 du Salon aéronautique du Bourget, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe d'aides de plusieurs centaines de millions d'euros pour participer à la décarbonation de l'aviation et pour appuyer le développement d'une filière française de production de carburants d'aviation durable (SAF), lors d'une visite à l'usine Safran de Villaroche (Seine-et-Marne).

Une enveloppe de 300 millions d'euros par an vont être consacrés sur la période 2024-2030 à la conception de nouveaux avions et de nouvelles motorisations. 200 millions d'euros d'investissements publics et privés iront quant à eux au développement de petits avions électriques ou à hydrogène. Enfin, 200 millions d'euros par an iront à la production de biocarburants pour l'aviation.

Une usine de biocarburant pour Elyse Energy, opérationnelle en 2028

Dans la foulée du dévoilement de ces aides financières, Emmanuel Macron a annoncé l'installation prochaine d'une usine de production de biocarburants à Lacq, dans les Pyrénées Atlantiques (64). Le projet BioTJet, porté par Elyse Energy, aura une capacité totale de production annuelle globale de 100 000 tonnes, dont 75 000 tonnes de bio-kérosène. Le projet BioTJet représente à lui seul un investissement de 1 milliard d'euros et la création d'au moins 800 emplois directs et indirects. Il s'intègre dans un projet plus large, baptisé E-CHO. Il s'agit du plus gros investissement sur le territoire du bassin de Lacq, depuis la découverte d'un gisement de gaz naturel dans la région en 1951. L'unité de production sera implantée sur une superficie de 45 hectares, à Pardies, sur l'ancien emplacement de l'usine Yara France. La mise en service de l'usine est prévue pour 2028, avec un début de construction planifié en 2025. Soutenu par l'Etat et l'ADEME, BioTJet répondra à 20% des objectifs nationaux d'ici 2030 en termes d'utilisation de biocarburant dans l'aviation.

Air France-KLM, d'ores et déjà partenaire d'Elyse Energy

A noter que Air France-KLM est d'ores et déjà partenaire d'Elyse Energy et a salué les annonces du Président de la République. "Pionnier dans l'utilisation de carburant d'aviation durable, avec des premiers vols alimentés en SAF dès 2009, le groupe Air France-KLM incorpore d'ores et déjà jusqu'à 1% de carburant d'aviation durable dans le kérosène utilisé sur ses vols au départ de France et des Pays-Bas. En 2022, le groupe a acheté 17% de la production mondiale de carburant d'aviation durable alors qu'il ne représentait que 3% de la consommation mondiale de carburant", explique Air France-KLM dans un communiqué.