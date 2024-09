Aviation décarbonée : Easyjet s'associe avec JetZero pour développer un avion à fuselage intégré

La compagnie low cost EasyJet continue à explorer de nouvelles trajectoires de décarbonation du transport aérien. Elle vient de conclure un partenariat avec la start-up JetZero pour développer un nouvel avion à fuselage intégré (type aile volante). Ce nouveau type d'aéronef pourrait permettre de réduire de 50% la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux fuselages classiques à tubes et ailes, et qui pourrait être propulsé à l'hydrogène.

EasyJet intégrera un groupe de travail

Dans le cadre de cette collaboration, easyJet partagera ses connaissances en matière de systèmes de propulsion à l'hydrogène, après des années de travail de développement de la technologie avec d'autres partenaires de l'industrie. La compagnie aérienne fournira également des connaissances opérationnelles et techniques pour éclairer la conception et la construction de l'avion, y compris la possibilité de l'utiliser comme plateforme pour l'alimentation en hydrogène grâce aux possibilités uniques qu'offre la forme des ailes à voilure mixte (BWB).

En outre, easyJet sera la première compagnie aérienne à rejoindre le groupe de travail des compagnies aériennes nouvellement créé par JetZero, qui se penchera sur les considérations pratiques des opérations des compagnies aériennes et des aéroports et contribuera à garantir que la nouvelle forme de l'avion améliore tous les aspects du vol. L'avion à fuselage intégré ultra-efficace de JetZero a déjà reçu le soutien de l'armée de l'air américaine, de la NASA et de la FAA, et son premier appareil devrait entrer en service dès 2030. La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines a annoncé le mois dernier qu'elle était la première à s'associer à JetZero et à y investir.

Les avantages du fuselage intégré

Le fuselage intégré est l’une des plus grandes avancées techniques dans la conception d'un avion commercial depuis le début de l'ère des avions à réaction et permet de franchir une étape supplémentaire vers l'objectif ultime de l'industrie : une aviation sans émissions de carbone. L'avion améliore considérablement l'efficacité aérodynamique par rapport aux modèles traditionnels à tubes et ailes, en partie grâce à son corps unique en forme d'aile aérodynamique et à la conception plus fine de ses ailes. Cette amélioration de l'efficacité se traduirait par une réduction de 50 % des besoins en carburant d’aviation durable par passager, ce qui contribuerait également à réduire les coûts de transition.

Un autre avantage du fuselage intégré est qu’il est indifférent aux futures solutions de propulsion, sa nouvelle forme offrant une solution appropriée pour le stockage de l'hydrogène qui aurait un impact beaucoup plus faible sur la capacité des passagers qu'une conception à tubes et à ailes. Cela pourrait contribuer à accélérer l'adoption de nouveaux carburants sans émissions, comme l'hydrogène, et aider l'industrie à progresser sur la voie de l'absence d'émissions.