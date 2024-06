Aviation décarbonée : Cathay Pacific et Singapore Airlines signent un partenariat

Promouvoir une accélération de la décarbonation du transport aérien dans la région Asie-Pacifique. C'est le but principal du protocole d'accord (MoU ou "Memorandum of Understanding) qui a été signé entre les compagnies Cathay Pacific et Singapore Airlines. Le partenariat a été signé par les PDG des deux transporteurs asiatiques, Ronald Lam pour Cathay Pacific et Goh Choon Phong pour SIA, lors de la dernière Assemblée générale de l'IATA (Association internationale de transport aérien) qui s'est tenue à Dubaï du 2 au 4 juin.

Promouvoir une plus grande utilisation du SAF

Pour cela, les deux transporteurs veulent s'appuyer sur deux axes. Premièrement, Cathay et SIA plaideront conjointement pour une plus grande utilisation du SAF dans la région Asie-Pacifique. Les initiatives dans ce domaine comprendront la sensibilisation du public au rôle essentiel de SAF dans la décarbonation de l'aviation, le plaidoyer en faveur de politiques de soutien dans la région et la promotion de la création d'un cadre mondial standard de comptabilité et de reporting pour garantir la transparence et la vérifiabilité des réductions d'émissions résultant de l'utilisation de le carburant. Les compagnies aériennes exploreront également les opportunités potentielles d’achat conjoint de SAF sur des sites sélectionnés. Celles-ci visent à stimuler la production de SAF et à soutenir son adoption plus large dans le secteur aérien. Le deuxième domaine d’intérêt sera l’échange de bonnes pratiques pour réduire les plastiques à usage unique, minimiser les déchets et améliorer l’efficacité énergétique des opérations au sol et de fret. Cela permettra à Cathay et à SIA d'améliorer leurs performances en matière de développement durable et d'accélérer le développement et la mise en œuvre de solutions durables dans leurs opérations.

Des objectifs ambitieux, notamment pour Cathay Pacific

M. Ronald Lam, PDG de Cathay Group, a déclaré : « Dans le cadre de notre philosophie de collaboration « Greener Together », nous recherchons activement des leaders de l'industrie partageant les mêmes idées pour des partenariats stratégiques dans la transition vers une aviation durable. Notre collaboration avec Singapore Airlines vise à accélérer et à soutenir le développement de la chaîne d'approvisionnement SAF dans la région, en favorisant un écosystème SAF fiable pour permettre à l'industrie d'atteindre ses objectifs de décarbonation à long terme. Cathay a été l’une des premières compagnies aériennes en Asie à fixer un objectif de 10 % de SAF pour sa consommation totale de carburant d’ici 2030, et nous entreprenons une approche sur plusieurs fronts pour contribuer à la transition de l’industrie aéronautique vers un avenir plus vert. M. Goh Choon Phong, PDG de Singapore Airlines, a déclaré : « Singapore Airlines s'engage à intégrer la durabilité dans tous les aspects de nos opérations. Dans le même temps, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs seuls. Notre partenariat avec Cathay témoigne de notre ambition mutuelle de renforcer la collaboration dans les initiatives de développement durable dans la région Asie-Pacifique. Ensemble, nous contribuons à jeter les bases d’une industrie aéronautique plus durable et veillons à ce que les générations futures continuent de bénéficier des avantages du transport aérien.