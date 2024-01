Aviation décarbonée : Cathay Pacific accueille de nouveaux soutiens pour promouvoir le SAF

Après le lancement de son programme de carburant d’aviation durable pour les entreprises (Corporate Sustainable Aviation Fuel) en 2022, Cathay vient d'annoncer l'ajout de trois nouveaux partenaires au programme. Les clients Cargo Dimerco Express Group et Yusen Logistics, ainsi que la première organisation non gouvernementale (ONG) partenaire du programme, Business Environment Council, ont rejoint Cathay pour promouvoir l’adoption plus large des énergies renouvelables par l’industrie aéronautique afin de décarboniser leurs voyages d’affaires et leurs expéditions de fret.

9 partenaires dans le programme

Ces nouveaux partenaires viennent s'ajouter aux clients initiaux du programme, à savoir AIA, Airport Authority Hong Kong (AAHK), Kintetsu World Express (KWE), PwC China, Standard Chartered et Swire Pacific. En tant que leaders de l'action climatique en entreprise, les partenaires du Programme Corporate SAF de Cathay se sont engagés à réduire l'impact climatique de leurs déplacements professionnels et de leurs activités de fret aérien en intensifiant l'utilisation des SAF.

Objectif d'approvisionnement de 10% de SAF d'ici 2030

Cathay a été l’une des premières compagnies aériennes au monde à annoncer un objectif de 10 % de consommation de SAF pour sa consommation totale de carburant d'ici 2030. Depuis, elle a effectué le premier approvisionnement en SAF à l'Aéroport International de Hong Kong en 2022 et a réussi à réaliser ses premiers approvisionnements à l'étranger lors de vols commerciaux à l'Aéroport de Singapour Changi et à l'Aéroport International de Los Angeles l'année dernière. Le SAF utilisé par Cathay au cours de l’année écoulée a été fabriqué à partir d'huile de cuisson usagée et de déchets de graisse animale, et a été mis à disposition par ses fournisseurs de carburant ExxonMobil et Shell. L'année dernière, Cathay et la State Power Investment Corporation (SPIC) ont signé un Protocole de Coopération pour favoriser le développement de la chaîne d'approvisionnement en SAF pour la Chine.