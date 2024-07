Aviation décarbonée : Avolon Partners embarque sur le projet ZEROe d'Airbus

Le loueur mondial Avolon Partners s'est associée à Airbus pour soutenir le développement d'avions commerciaux propulsés à l'hydrogène dans le cadre du projet ZEROe d'Airbus.Annoncé aujourd'hui au salon aéronautique de Farnborough, Airbus et Avolon étudieront comment les futurs avions propulsés à l'hydrogène pourraient être financés et commercialisés, et comment ils pourraient être soutenus par le modèle économique de location. Airbus a dévoilé son ambition d'avion à hydrogène ZEROe en 2020, axée sur le développement de la technologie nécessaire au vol à hydrogène et le développement de l'écosystème pour la soutenir.

Flotte composée à 75% d'avions de nouvelle technologie pour Avolon à l'horizon 2025

Avolon partage l'engagement d'Airbus à atteindre les objectifs de décarbonation du secteur de l'aviation et a fait ses preuves en tant que leader d'opinion en matière de technologies futures grâce à son investissement dans le développeur d'eVTOL (ou ADAV : Aéronef à décollage et atterrissage vertical) Vertical Aerospace et à ses recherches sur la production de carburant d'aviation durable (SAF). Avolon s'engage également à disposer d'une flotte composée à 75 % d'avions de nouvelle technologie à faibles émissions d'ici fin 2025.

Paul Geaney, président et directeur commercial d'Avolon, a commenté : « Rejoindre le projet ZEROe est une nouvelle étape dans le parcours de développement durable d'Avolon, et nous sommes impatients de tirer parti de notre partenariat de longue date avec Airbus pour réfléchir à la manière dont la prochaine génération d'avions sera financé et commercialisé. Il faudra un large écosystème de contributeurs pour relever les défis des vols commerciaux propulsés à l’hydrogène, et Airbus joue un rôle crucial dans le rapprochement des partenaires. Tandis que nous continuons à nous concentrer sur l’accompagnement de nos clients dans la modernisation de leurs flottes avec des avions à faibles émissions, il est également essentiel que nous regardions au-delà de cela, vers ce qui peut stimuler davantage la décarbonisation de notre industrie. Glenn Llewellyn, vice-président du projet ZEROe chez Airbus, a déclaré : « Il est vraiment utile de rassembler les leaders de l'industrie pour aider à résoudre les défis auxquels est confrontée l'aviation. Nous savons que nous ne pouvons pas résoudre seuls la décarbonation et nous apprécions l’expertise et le leadership mondial d’Avolon dans le secteur de la location d’avions. Travailler ensemble pour réfléchir à la manière dont la transition peut être commercialisée et financée pour les clients des compagnies aériennes est essentiel au succès."