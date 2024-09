Aviation décarbonée : Air France-KLM réévalue ses achats de SAF avec TotalEnergies

Air France-KLM et TotalEnergies poursuivent et renforcent leur partenariat sur les carburants d’aviation durable (CAD ou SAF, selon l’acronyme anglo-saxon). TotalEnergies et Air France-KLM ont signé un accord portant sur la fourniture par TotalEnergies de carburant d’aviation plus durable (ou SAF, Sustainable Aviation Fuel) aux compagnies du Groupe Air France-KLM, représentant jusqu’à 1,5 million de tonnes sur une période de 10 ans, soit jusqu’en 2035.

AF-KLM en pole position pour les achats SAF

Il s’agit de l’un des plus importants contrats d’achat de SAF signés par Air France-KLM à ce jour. En 2022 et 2023, Air France-KLM était le premier utilisateur mondial de carburant d’aviation plus durable, avec respectivement 17 et 16% de la production mondiale. Ce contrat fait suite à un protocole d’accord signé en 2022 qui portait à l’époque sur la fourniture de 800 000 tonnes de SAF par TotalEnergies. En ré-évaluant aujourd’hui cet accord à la hausse, les deux groupes ré-affirment leur ambition de limiter au plus vite l’impact climatique du transport aérien en réduisant les émissions de CO2. D’ici 2030, Air France-KLM vise une réduction de 30% de ses émissions de CO2 par passager/km par rapport à 2019, grâce au renouvellement de la flotte, aux mesures opérationnelles comme l’éco-pilotage, et à l’incorporation d’au moins 10% de carburant d’aviation plus durable sur l’ensemble de ses vols. Ces objectifs ambitieux vont au-delà des obligations réglementaires.

Le SAF fourni à Air France-KLM sera produit à partir de déchets et résidus issus de l’économie circulaire, traités dans les bio-raffineries et par co-processing dans les raffineries françaises et européennes de TotalEnergies. Il sera utilisé pour alimenter des vols des compagnies du Groupe Air France-KLM au départ de la France, des Pays-Bas et d’autres pays européens. Le développement des SAF est au cœur de la stratégie de transition de TotalEnergies pour répondre à la demande du secteur aérien.

Une collaboration datant de dix ans

Le groupe Air France-KLM et TotalEnergies collaborent depuis 10 ans dans l'expérimentation puis l’utilisation de SAF. Ce partenariat a débuté en 2014 avec la « Lab Line for the Future », une expérimentation de deux ans durant laquelle 78 vols Air France entre Paris-Orly et Toulouse, et entre Paris-Orly et Nice ont été alimentés avec 10% de SAF fourni par TotalEnergies. En janvier 2020, TotalEnergies et Air France ont participé, aux côtés de Safran et de Suez, à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (A.M.I) lancé par le gouvernement français pour l’émergence d’une filière française de production de SAF. Depuis 2022, TotalEnergies fournit du SAF aux compagnies du Groupe Air France-KLM en France, au titre du mandat français d’incorporation.

TotalEnergies est engagée dans plusieurs développements de site de production de SAF. A Grandpuits, elle transforme le site en plateforme zéro pétrole avec un investissement de 400 millions €. Majoritairement tourné dans la production de SAF issus de l’économie circulaire, Grandpuits sera en mesure d’en produire 210 000 tonnes dès 2025 et 75 000 tonnes supplémentaire d’ici 2027. En Normandie, TotalEnergies a démarré la production de SAF dans sa raffinerie de Gonfreville. TotalEnergies prévoit d’augmenter la production en 2025 pour atteindre jusqu’à 160 000 tonnes par an. À La Mède, elle a investi 340 millions € pour transformer sa raffinerie en bio-raffinerie. TotalEnergies a investi 70 millions € supplémentaire en 2024 pour traiter jusqu’à 100% de déchets issus de l’économie circulaire et produire des SAF dès 2025. Depuis 2021, le biodiésel produit à La Mède permet déjà la production de SAF dans l’usine TotalEnergies d’Oudalle près du Havre. Dans ses autres raffineries européennes, TotalEnergies étudie la production de SAF dès 2025.