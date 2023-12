Avec une nouvelle recapitalisation, Corsair reprend de l'altitude

Corsair, qui était en grande difficulté, va pouvoir passer l'hiver. Selon le quotidien le Monde, la compagnie aérienne est parvenue à boucler un nouveau tour de table de 30 millions d'euros pour se donner un peu d'air. Cet apport d'argent frais serait apporté pour moitié par les actionnaires antillais de la compagnie. Les 15 millions d'euros restants seraient apportés par le République du Congo, pour obtenir la moitié du capital.

Une deuxième recapitalisation en moins de quatre ans

Cette nouvelle recapitalisation est la deuxième en moins de quatre ans obtenue par Corsair. Le 25 novembre 2021, un premier accord de recapitalisation avait été été trouvé pour faire face à l'énorme impact de la crise du transport aérien liée à la pandémie de Covid-19. La compagnie avait bénéficié d'une enveloppe globale de recapitalisation de près de 300 M€. Il incluait un prêt étatique remboursable de 136,9 M€ et un apport en capital de 30 M€ provenant du consortium OMRP, regroupant plusieurs hommes d'affaires touristiques ultramarins et qui avait repris 100 % du contrôle de Corsair. Le holding était coprésidée par Eric Koury, fondateur initial d'Air Caraïbes avant qu'elle soit revendue au Groupe Dubreuil et fondateur d'Air Antilles et Air Guadeloupe, et Patrick Vial-Collet, un entrepreneur guadeloupéen dirigeant une douzaine d'entreprises dont la chaîne hôtelière Des Hôtels & des Iles et président depuis 2017 de la chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. L'accord du 25 novembre avait par la suite été homologué par le tribunal de commerce de Créteil le 17 décembre et les décisions autorisant les aides de l'Etat en faveur de Corsair avait été notifiées par la Commission européenne, le 11 décembre. Sur les 136,9 M€ d'aide étatique, un montant de 106,7 M€ correspondait à une aide à la restructuration, et une somme de 30,2 M€ vise à indemniser la compagnie pour les dommages subis à cause des mesures d'urgence instaurées par les gouvernements face au coronavirus. L'aide à la restructuration elle-même se décomposait comme suit : 21,9 M€ de reports d'impôts, 4,8 M€ de crédit d'impôts, 18 M€ de prêt bonifié et 62 M€ de prêt participatif.

Une nouvelle ouverture vers l'Afrique ?

Même s'il est difficile d'avoir plus de détails sur la nouvelle recapitalisation puisque Corsair n'a pas publié ses résultats financiers depuis quelques années, il semble que sa situation financière reste fragile. La compagnie semble bien esseulée après plusieurs plans de rapprochement et/ou de fusion qui n'ont pas abouti, avec Air Caraïbes, avec Air Austral et plus récemment avec Air France. L'apport de 30 millions d'euros n'est que le tout début de la restructuration puisque la compagnie cherche maintenant à effacer tout ou partie d'une dette fiscale et sociale d'un montant de 147 millions d'euros. Les négociations et les discussions continuent au CIRI et des contreparties vont certainement être exigées. Et les conditions dans lesquelles une restructuration de cette dette pourrait intervenir vont être sans nul doute dûment scrutées par les concurrents de Corsair, au premier rang desquels Air Caraïbes et le groupe Dubreuil. Enfin, si elle se confirme, l'arrivée de la République du Congo dans l'actionnariat pourrait logiquement s'accompagner d'une nouvelle orientation du réseau de la compagnie, qui s'était recentrée sur les Antilles et la Réunion lors de la précédente recapitalisation. De nombreuses questions restent donc ouvertes.