AutoFlight progresse vers la certification de CarryAll au Dubai Airshow

AutoFlight et Falcon Aviation Services partenaires...

AutoFlight et Falcon Aviation Services se sont engagés dans une collaboration pionnière visant à faire progresser la mobilité aérienne avancée (AAM) aux Émirats Arabes Unis et dans toute la région. Falcon Aviation Services (FAS) est l'un des principaux opérateurs de services d'aviation d'affaires au Moyen-Orient et en Afrique (MENA), et un acteur clé de la stratégie de la mobilité aérienne avancée du gouvernement des Émirats Arabes Unis (EAU). Les deux entreprises ont officiellement marqué leur engagement par la signature d'un protocole d'accord inédit, s'engageant à collaborer à la mise en place d'une stratégie d'AAM innovante dans la région.

...Pour introduire les premiers vols touristiques, de fret et de taxis aériens ADAVe



Falcon Aviation Services propose une vaste gamme de services opérationnels et de soutien à l'aviation, notamment des visites touristiques en hélicoptère depuis certaines des destinations les plus emblématiques des Émirats arabes unis, telles que l'hôtel Atlantis, The Palm, les ports d'Abou Dhabi et l'Expo 2020. L'entreprise figure notamment parmi les cinq premiers sites d'excursions en hélicoptère au monde. Actuellement, la société dessert 70 000 passagers par an et vise à doubler ce chiffre au cours des trois prochaines années. En outre, Falcon Aviation Services se prépare à introduire les premiers vols touristiques, de fret et de taxis aériens ADAVe (eVTOL) dans la région.

CarryAll, devrait obtenir la certification de la CAAC début 2024

Au cours des 12 derniers mois, AutoFlight a établi notamment un record de 250,3 km parcourus avec une seule charge de batterie. Autre fait marquant pour l'industrie aéronautique, AutoFlight a récemment effectué avec succès un premier vol en formation de trois aéronefs ADAVe autonomes. La version cargo sans pilote du Prosperity, le CarryAll, devrait obtenir la certification de production et de navigabilité de l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) d'ici début 2024, ce qui ouvrira la voie à la certification du modèle passager. Le modèle cargo a une masse maximale au décollage (MTOW) de deux tonnes et est conçu pour transporter une charge utile de 400 kg jusqu'à 200 km. CarryAll permettra de démontrer que Prosperity pourra ensuite transporter des passagers, après l'accumulation de plusieurs milliers d'heures de vol du modèle sans pilote à bord.

Une version de lutte contre les incendies



AutoFlight a également annoncé au salon de Dubaï le lancement d'un programme de lutte contre les incendies à charge utile élevée et a présenté un prototype entièrement fonctionnel. Avec une masse maximale au décollage de deux tonnes (MTOW), le modèle de lutte contre les incendies est conçu pour transporter une charge utile de 400 kg sur une distance allant jusqu'à 200 km et peut atteindre des vitesses supérieures à 200 km/h. Il peut transporter quatre bidons d'extincteur haute performance, pesant chacun 100 kg, avec la capacité d'éteindre des incendies. Il peut transporter quatre bidons d'extincteur haute performance, pesant chacun 100 kg, capables d'éteindre individuellement des incendies couvrant jusqu'à 200 m². Cela signifie qu'en une seule charge utile, les quatre bidons peuvent collectivement éteindre des incendies couvrant jusqu'à 800 m².