AutoFlight expérimentera Prosperity I depuis le Vertiport de Pontoise pendant les Jeux Olympiques de 2024.

Autoflight signe avec ADP pour des opérations expérimentales depuis Pontoise

AutoFlight, qui expose son ADAVe (eVTOL) Prosperity I sur le statique de ce 54e Salon du Bourget (face au chalet 200) et le Groupe ADP ont signé un protocole d'accord pour expérimenter Prosperity I depuis le Vertiport de Pontoise pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris devant servir de scène mondiale à l'innovation et au progrès, AutoFlight a l'intention de montrer les capacités de ses ADAVe (eVTOL) Lift & Cruise d'une autonomie de 250 km, détenteurs du record du monde, tandis que le Groupe ADP renforce son engagement à promouvoir une mobilité aérienne innovante. Scellée le mardi 20 juin par Tian Yu, président d'AutoFlight, et Edward Arkwright, directeur général adjoint du Groupe ADP, cette collaboration vise à mettre en évidence le potentiel d'AutoFlight dans l'amélioration de la logistique urbaine durable et du transport de passagers dans des conditions réelles.

Des vols expérimentaux en partance de Pontoise

Dans le cadre de ce protocole d'accord, AutoFlight effectuera des vols expérimentaux pilotés depuis le Vertiport de Pontoise, l'aérodrome le plus avancé d'Europe en matière de mobilité aérienne durable. Le Vertiport de Pontoise offre une infrastructure complète comprenant des aires de décollage et d'atterrissage dédiées, un terminal passagers ultramoderne, un hangar de maintenance entièrement équipé et des zones de contrôle avancées. Le Groupe ADP est le fer de lance du développement de l'infrastructure ADAVe (eVTOL) en Ile-de-France avec cinq vertiports supplémentaires en cours de réalisation (héliport de Paris à Issy-les-Moulineaux, Paris Austerlitz, Paris Charles de Gaulle, Paris Le Bourget, Saint-Cyr l’École), Pontoise offre un cadre optimal pour expérimenter la technologie ADAVe (eVTOL) de pointe d'AutoFlight.

250 km d'autonomie annoncée

Le Prosperity I d'AutoFlight dispose d'une autonomie de 250 km et affiche, selon son constructeur, des niveaux de consommation d'énergie comparables à ceux d'une voiture électrique. AutoFlight est l'un des rares constructeurs d'ADAVe (eVTOL) à avoir maîtrisé la difficile " phase de transition " entre le vol vertical et le vol horizontal -à l'exception de Lilium. "En effectuant des vols pilotes expérimentaux depuis le Vertiport de Pontoise, une infrastructure de premier ordre exploitée par le Groupe ADP, nous souhaitons mettre en évidence l'immense potentiel de la mobilité aérienne avancée. Nos ADAVe (eVTOL) d'une autonomie de 250 km opéreront dans des conditions réelles, mettant en évidence leurs capacités dans les environnements urbains et leur contribution inestimable à la logistique et à la mobilité durables. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 seront une célébration mondiale et nous serions fiers que la technologie d'AutoFlight en fasse partie", a commenté Mark Henning, directeur général d'AutoFlight Europe.