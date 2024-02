AutoFlight effectue le premier vol de démonstration interurbain au monde

Shenzhen à Zhuhai

AutoFlight a présenté le 27 février 2024 le premier vol de démonstration de taxi aérien électrique interurbain au monde entre les villes de Shenzhen et Zhuhai, dans le sud de la Chine. L'aéronef de cinq places Prosperity ADAVe (Aéronef à décollage et atterrissage verticaux électriques) d'AutoFlight a franchi une étape importante en effectuant de manière autonome le trajet de 50 km (31 miles) entre les villes de Shenzhen et Zhuhai. Le vol de Shenzhen à Zhuhai à travers le delta de la rivière des Perles n'a duré que 20 minutes, alors qu'il aurait fallu trois heures en voiture. Il s'agit du premier vol public au monde d'un aéronef ADAVe sur une route maritime et interurbaine, traversant la baie où la rivière des Perles se jette dans la mer, et reliant les deux villes de Shenzhen et Zhuhai, dans le sud de la Chine.

Economie de basse altitude

Ce vol marque une étape importante dans le développement et la certification de cette nouvelle forme de mobilité. La route entre Shenzhen et Zhuhai fait partie du futur scénario de trafic aérien planifié par le gouvernement régional dans le cadre de sa stratégie d'"économie de basse altitude", qui verra l'ouverture de milliers de vertiports et de centaines de routes aériennes ADAVe dans la région de la Grande Baie, dans le sud de la Chine. Les scénarios d'application à basse altitude incluront le transport de passagers, le tourisme, la logistique et les services d'urgence. À court terme, des plans sont en cours d'élaboration pour réaliser 300 000 vols de drones cargo par an dans cette région.

Un espace aérien limitrophe de plusieurs aéroports internationaux

Le vol de démonstration s'est déroulé dans l'une des zones les plus densément peuplées du monde, où vivent environ 86 millions de personnes, et dans un espace aérien limitrophe de plusieurs aéroports internationaux, dont ceux de Hong Kong, Shenzhen et Macao. Ce vol a mis en évidence la technologie de pointe d'AutoFlight dans un environnement très complexe, ainsi que son engagement en matière de sécurité et de respect des réglementations pour repousser les limites de la mobilité aérienne en milieu urbain.

Vol de démonstration s'est déroulé sans équipage

Le vol de démonstration s'est déroulé sans équipage et de manière totalement autonome, la certification pour les vols de passagers avec équipage étant prévue d'ici deux ans environ. Prosperity a été conçu par Frank Stephenson, le célèbre designer qui a révolutionné la Mini et la Fiat 500, et créé des modèles emblématiques pour Ferrari, McLaren et Maserati, entre autres, avant d'orienter ses talents de designer vers le ciel et les ADAVe.