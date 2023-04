Austrian Airlines prend du Boeing 787-9 pour remplacer ses 777 et 767

Dix Boeing 787-9 pour Austrian Airlines

Austrian Airlines débutera le remplacement de ses Boeing 767-300ER et Boeing 777 à partir du début de l'année 2024. Cette année là, la compagnie aérienne réceptionnera en effet son premier Boeing 787-9 sur le total des dix exemplaires prévus. Les neuf autres seront réceptionnés d'ici la fin de l'année 2028. Une modernisation logique de la flotte car les 767 et 777 dépassent les 20 années de bons et loyaux services avec une pointe à plus de 23 ans pour les 767-300ER.

Des avions prélevés sur les achats du Groupe Lufthansa

Ces dix Boeing 787-9 seront prélevés sur les achats réalisés par le Groupe Lufthansa. Depuis 2021, ce dernier a passé commande ferme pour un total de 39 Boeing 787-9 en quatre contrats successifs. Sur ce total, cinq appareils seulement ont été livrés. Pour la motorisation, le Groupe Lufthansa a fait le choix de la double source : GEnx de GE Aerospace et Trent 1000 de Rolls-Royce. Pour l'instant, les moteurs qui propulseront les Boeing 787-9 ne sont pas précisés.

Quelle capacité chez Austrian Airlines ?

A un an de la livraison, Austrian Airlines ne semble pas être en mesure de préciser l'aménagement cabine passagers de ses futurs Boeing 787-9 ainsi que la capacité totale. De son côté, Lufthansa Airlines a fait le choix d'une capacité totale de 294 passagers répartis en trois classes : 26 en classe Affaires, 21 en classe Economie Premium et 247 en classe Economie. Possible que Austrian Airlines s'aligne sur les choix de la maison-mère.