Australie : l'hélicoptère Apache remplacera le Tigre

Reconnaissance armée.

Le 15 janvier, Linda Reynolds, ministre de la défense en Australie, a annoncé que l'armée serait prochainement dotée de l'hélicoptère AH-64E Apache Guardian. Cette voilure tournante viendra remplacer les Tigre actuellement en service, dans le cadre de la flotte ARH, pour Armed Reconnaissance Helicopter. Le montant du contrat n'a pas été spécifié mais les livraisons sont attendues à partir de 2025. Airbus ne remporte donc pas le marché australien, après avoir positionné son H145M et formé le consortium Team Nightjar avec 20 partenaires australiens.



Renforcement capacitaire.

Avec cette acquisition, le ministère de la défense australien entend moderniser les moyens de reconnaissance armée des forces. L'AH-64E Apache Guardian disposerait ainsi de capteurs, d'une suite de communication et de capacités d'attaque accrues. « Cette nouvelle capacité ARH permettra de renforcer la force de reconnaissance armée australienne et de mieux couvrir notre environnement stratégique ou en dissuadant les actions pouvant atteindre notre intérêt national », a rapporté la Ministre de la défense australienne. Par ailleurs, l'Australie a décidé de se tourner vers une plateforme éprouvée et d'ores et déjà en service afin d'éviter les potentiels retards et surcoûts liés à un programme en cours de développement.



Industrie.

Si plusieurs hélicoptères ont été évalués dans le cadre de l'appel d'offres émis en juillet 2019, il semblerait qu'outre les capacités de l'aéronef, le volet de la compensation industrielle ait également joué en faveur de l'AH-64E. « Maximiser les opportunités pour les entreprises australiennes permettra la croissance de l'industrie des hélicoptères et présentera des opportunités pour l'implication de l'industrie australienne dans l'ensemble de la supply chain aéronautique », détaille le Ministère de la Défense. Le tissu industriel australien pourra ainsi participer aux opérations de soutien, de formation ou encore de MCO.