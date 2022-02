Aubert & Duval passe sous contrôle d'Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital

Aubert & Duval : un acteur stratégique

Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital ont signé un protocle d'accord avec le groupe minier et métallurgique Eramet en vue d’acquérir sa filiale Aubert & Duval. Les trois partenaires visent l’acquisition de la société Aubert & Duval à travers une holding détenue à parts égales créée à cet effet. Dans le cadre de cette opération, une action spécifique a été instituée par l’Etat au capital d’Eramet, protégeant certains actifs stratégiques détenus par Aubert & Duval. Cette action spécifique sera remplacée par une action de même nature au sein d’Aubert & Duval à la réalisation effective de la transaction. La filiale du groupe Eramet est en effet un acteur stratégique pour plusieurs filières industrielles françaises : aérospatial, défense, marine, nucléaire

Sécuriser un approvisionnement stratégique

Deuxième producteur mondial de pièces forgées par matriçage de forte puissance pour les structures aéronautiques et spatiales, les moteurs d’avion, les trains d’atterrissage et les turbines terrestres, Aubert & Duval est aussi l’un des seuls producteurs à matricer ces quatre types de matériaux que sont les aciers spéciaux, les superalliages, alliages d'aluminium et alliages de titane. Aubert & Duval est aussi présent dans les pièces forgées (lingots, barres rondes, barres carrées, arbres, tubes ou pièces creuses forgées en aciers spéciaux, en alliage de titane ou en superalliages via des presses allant jusqu’à 4 500 tonnes et des traitements thermiques), les produits longs (barres, plats, lingots et fils en aciers à haute performance ou en alliages à base de nickel d’Aubert & Duval destinés à être transformés ou usinés) et les poudres métalliques (destinées à la fabrication additive et fabriquées par atomisation à l’argon (solidification de fines gouttes de gaz à haute pression) ou par fusion dans un four à induction sous-vide)

Safran assurera la direction opérationnelle

"Fondeur dans l'âme", pour reprendre la formule d'Oliviers Andriès, le groupe Safran "assurera le rôle principal dans la direction opérationnelle de la société". Ce rachat d'Aubert & Duval n'a pas pour unique but de "sécuriser" le court et le moyen terme. Il s'agit aussi sécuriser "le développement de nouveaux matériaux destinés aux programmes d’avions et de moteurs civils et militaires, actuels et futurs". Cette reprise "assurera une souveraineté nationale à nos programmes stratégiques de moteurs disruptifs civils et militaires", indique le directeur général du Groupe Safran tandis que le président du Groupe Airbus, Guillaume Faury, ajoute : "notre secteur a besoin d’un partenaire solide pour accompagner l’augmentation de la production et préparer les prochaines technologies du secteur". De son côté, Tikehau Ace Capital, présidée par Marwan Lahoud, réalise là une nouvelle opération d'envergure dans la consolidation de la filière de la fonderie