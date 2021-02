Au Royaume-Uni, le ministère de la défense fait voler un essaim de 20 drones

Essaim de drones.

Le ministère de la défense britannique a annoncé le 28 janvier qu'un consortium d'industriels était parvenu à faire voler un essaim de drones, composés de 20 aéronefs hétérogènes, dans le cadre du projet « Many drones make light work », soutenu par le laboratoire de science et technologie de défense (Dstl) britannique. Ce groupement d'industriels, mené par Blue Bear Systems Research, a ainsi remporté la phase 3 du projet, notifiée en janvier 2019 et accompagnée d'un soutien budgétaire de 2,5M£. Quatre autres entités étaient impliquées dans le projet, à savoir Plextek DTS, IQHQ, Airbus et l'université de Durham.



Charges utiles.

L'ambition du projet était de pouvoir faire voler un essaim comprenant 20 drones. Au final, cinq familles de drones sont venues composer l'essaim, tous étant des ailes fixes. L'ensemble des aéronefs emportaient 7 types de charges utiles, lesquelles n'ont pas été précisées par le Dstl. L'ensemble de l'essaim était controlé depuis une station sol commune, gérée par un opérateur unique. Des vols au-delà du champ de vision ont été menés.



Collaboratif.

Deux semaines d'essais en vol ont ainsi été conduites, ayant permis 220 sorties aériennes. Outre la mise en œuvre de l'essaim, l'ambition était véritablement de pouvoir faire en sorte que les 20 drones puissent conduire ensemble une mission conjointe. De par l’hétérogénéité de l'essaim, chaque type de drones était assigné à une tâche bien spécifique.





Retrouvez dans le numéro 2721 d'Air&Cosmos un dossier consacré aux travaux sur les essaims de drones menés en France, avec un focus sur les solutions de Scalian et Icarus Swarm. Dans les kiosques numérique et papier dès le vendredi 5 février.