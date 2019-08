Atterrissage d’urgence d’un A321 en Russie

Le 15 août, un Airbus A321 de la compagnie aérienne Ural Airlines, assurant le vol entre Moscou-Zhukovsky et l’aéroport de Simféropol en Crimée, s'est écrasé dans sa phase de décollage, prévue à 6h15, à environ 1 kilomètre de l’aéroport. L’appareil transportait 226 passagers et 7 membres d’équipage. Le ministère de la Santé russe explique que plusieurs personnes ont reçu des soins suite à l’accident, néanmoins une seule femme a dû être hospitalisée. Les deux moteurs de l’A321 ont été heurtés par des oiseaux, obligeant les pilotes de l’appareil à effectuer un atterrissage d’urgence, réacteurs éteints et train d’atterrissage rentré, dans le champ de maïs proche de l’aéroport.

Suite à cet incident, une enquête dirigée par la commission spéciale du Comité intergouvernemental d'aviation (MAK) a été ouverte pour en étudier les circonstances.