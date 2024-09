Atterrissage du très secret drone spatial chinois CSSHQ

Aucune information officielle

On ne sait toujours absolument rien du CSSHQ (Chongfu Shiyong Shiyan Hangtian Qi – Vaisseau spatial expérimental réutilisable), le drone orbital automatique chinois entré en service il y trois ans : ni ses objectifs, ni ses caractéristiques techniques.

En effet, aucune photographie ou schéma officiels de l’appareil n’ont encore été dévoilés, mais des astronomes amateurs ont réussi quelques clichés depuis le sol.

Ils permettent de distinguer une forme similaire à celle de l’avion spatial X-37B de Boeing et une paire de panneaux solaires déployés.

Largages mystérieux

Après son troisième vol, le CSSHQ est revenu se poser au petit matin du 6 septembre (UTC) sur le lac salé du Lop Nor, en Mongolie.

Ce nouveau séjour orbital aura duré un peu plus de 266 jours, contre 2 jours lors du premier vol (en septembre 2020) et 276 jours lors du deuxième (entre août 2022 et mai 2023).

Au cours des deux missions de longue durée, l’engin a effectué un changement d’orbite, qui a été relevée et circularisée, mais a aussi libéré (voire récupéré) des objets mystérieux.