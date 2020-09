Spatial Militaire: Pékin défie Washington

La navette automatique chinoise lancée le 4 septembre dernier a placé en orbite un satellite à seulement 50 km du véhicule trans-orbital américain USA 276. L'une des plateformes les plus sensibles de l'arsenal spatial américain.

Alors que la Chine vient de procéder à la mise en orbite d’une constellation de 9 satellites d’imagerie radar Gaofen 3 au moyen d’une fusée CZ-11 tirée depuis une plateforme navale, on en sait désormais d’avantage sur le mystérieux véhicule qui a été placé en orbite le 4 septembre dernier, et qui s’assimilerait à la navette automatique américaine X-37B. Une navette capable de manoeuvrer en orbite basse entre 200 et 700 km d’altitude, et d’emporter en soute des charges utiles aussi diverses que des satellites, des capteurs ISR, ou des armements.

Le X-37b américain.jpg © Fermer

Le site de lancement et l'orbite suivie par le véhicule chinois lancé le 4 septembre.jpg © Fermer

Le site d'atterrissage de la navette chinoise à Lop Nor photographié par un satellite de la start-up Planet Lab.jpg © Fermer

Une démonstration capacitaire Le vaisseau chinois ne s’est pas contenté d’orbiter pendant deux jours suivant une trajectoire proche de celle communément utilisée par le véhicule trans-orbital américain (332x348 km, inclinaison 50.2°). Quelques heures avant d’atterrir à proximité du centre d’essais nucléaires de Lop-Nor dans le désert du Taklamakan et d’être photographié par l’un des satellites de la société Planet Lab, le NORAD américain a détecté qu’un second véhicule s’était détaché du premier. Or, selon les recherches publiées il y a quelques heures par un jeune radio-amateur russe, nous savons désormais que l’objet N° 46395 ne serait pas un panneau solaire comme l’ont cru tout d’abord certains experts, mais bel et bien un satellite artificiel qui émet de manière régulière sur les fréquences 4 Mhz et 2,480 Ghz, selon une modulation jusqu’alors peu utilisée par les chinois. L’auteur de cette découverte, Dimitri Pashkov, n’est pas inconnu des spécialistes. En avril dernier, il avait démontré que le premier satellite militaire iranien , Noor, était en fait un simple Cubesat 6U de 20 sur 30 cm de côtés. Mais surtout, selon les observations du Dr Marco Langbroek, ce satellite évoluerait à seulement 50 km au dessus d’un autre véhicule orbital américain encore plus confidentiel que le X-37B, et sur lequel le Pentagone ne s’est jamais exprimé, USA 276. Il est pour l’instant trop tôt pour savoir si 46395 est dévolu à une simple mission de test, à une mission de surveillance, ou même d’ « inspection » des plateformes trans-orbitales américaines. Mais rappelons néanmoins que depuis le programme Shiyan-7, les chinois disposent désormais de l’ensemble de ces capacités.

La frequence d'émission de l'objet 46395.png © Fermer

Le satellite 46395 à seulement 50 km d'USA 276.png © Fermer

Le satellite d'inspection Shiyan-7 est capable de mener des opérations de sabotage grâce à ses bras robotisés.jpeg © Fermer

Un projet planifié de longue date L’intérêt que Pékin porte aux avions orbitaux n’est pas récent. La Chine avait en effet exprimé son souhait de participer au projet européen Hermès. En septembre 2006, lors du congrès spatial de Valence en Espagne, l’académie en charge des lanceurs chinois (CALT) avait présenté une road-map dont l’objectif était de développer trois générations d’avions orbitaux. La première devant officiellement être lancée en 2020. En 2010, un mois après le début de la première mission du X-37B, l’Institut 611 du groupe Chengdu et le CASC procèdent à un vol suborbital du démonstrateur Shenlong tiré depuis un bombardier H-6. Bien que plus petit avec 6 m de long, son design et ses missions sont extrêmement proches de son modèle américain. En 2013, des rumeurs circulent sur l’internet chinois selon lesquelles le CALT aurait testé le 20 septembre un nouvel appareil, l’Aotian-1, dont la mission de ravitaillement s’assimilerait elle au Dream Chaser de l’américain Sierra Nevada. Toutefois aucun élément probant n’est venu jusqu’à aujourd’hui confirmer cette information.

La navette Shenlong lancée en 2010 depuis un bombardier H-6.jpg © Fermer