Attaque en Arabie Saoudite

Deux sites pétroliers saoudiens ont été pris pour cible le 14 septembre, dans une attaque impliquant des « projectiles », annonce Saudi Aramco. Si beaucoup font état d'une attaque de drones, il est également possible que des missiles aient été employés contre les usines d'Abqaiq et Khurais. Et l'origine de l'attaque reste également incertaine. En effet, malgré une revendication de la part des rebelles houthis, présents au Yémen, d'autres y voient une action iranienne.

