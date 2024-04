Attaque contre Israël : des Rafale français interceptent des engins iraniens au-dessus de la Jordanie

La France, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Jordanie ont aidé Israël à se défendre contre l'attaque de l'Iran

Alors que l’Iran lançait plus de 300 drones suicides et missiles sur Israël, une partie de ces engins n’ont jamais pu atteindre Israël et encore moins les défenses antiaériennes israéliennes. Les forces armées de plusieurs pays présentes au Moyen-Orient ont détruit en vol une partie de ces missiles et drones via des moyens aériens, navals et terrestres. Si certains interceptaient afin de soutenir Israël, d’autres tenaient tout simplement à défendre l’intégrité de leur espace aérien, et de fait, soutenir indirectement Israël.