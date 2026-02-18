ATR vend des avions, mais doit absolument livrer plus
Léo Barnier
publié le 18 février 2026 à 17:28

Le constructeur franco-italien va mieux, avec une progression continue de ses commandes depuis 2022. Mais cette meilleure santé commerciale doit désormais se traduire dans les livraisons, ce qui n’est pas encore le cas.

Année après année, ATR retrouve progressivement de la solidité commerciale après les déboires de la crise sanitaire. S’il est encore loin des résultats fastes de la décennie précédente, le constructeur franco-italien continue de consolider ses perspectives. A l’occasion de la présentation des résultats 2025, ce mercredi 18 février, il a

