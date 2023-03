Après trois années difficiles liées aux effets de la crise du transport aérien mondial liée à la pandémie de Covid-19, ATR renoue avec la croissance en 2023. Dans un contexte de perturbation affectant l'ensemble du secteur, ATR a livré en 2022 un total de 25 avions neufs et 11 avions d'occasion. La flotte mondiale en service d'ATR est en revanche proche des chiffres pré-Covid, avec 1 200 avions en vol et un carnet de commandes qui totalise 160 avions.

La flotte mondiale d'ATR de retour en vol à 80%

"Comme beaucoup d'autres avionneurs, à cause de la crise Covid et ensuite du conflit en Ukraine, nos sous-traitants ont eu des problèmes d'approvisionnement sur certains composants et des matières premières comme l'acier", explique Nathalie Tarnaud Laude, présidente exécutive d'ATR. "La crise en Ukraine a aussi eu pour conséquence une augmentation des prix qui touche une grande partie de notre chaîne de sous-traitance. Nous avons donc eu un année très tendue sur la chaîne de sout-traitance et nous avons aussi une année tendue sur la ré-acquisition de ressources humaines pour faire remonter notre cadence de production et l'embauche de certaines compétences", poursuit-elle. "Nous avons donc livré l'année passé 25 avions mais nous avions projeté d'en livrer plus de 30. Mais nous avons des éléments positifs puisque nous sommes presque revenus à la profitabilité. Nous avons eu une très bonne année en termes de support et services où nous avons enregistré des revenus records à plus de 350 millions de dollars. Les 1 200 avions qui sont retournés en vol en 2022 représentent plus de 80% de la flotte mondiale ATR", se réjouit-elle.

Importantes étapes technologiques franchies par ATR en 2022

"Sur l'année 2022, nous avons passé un certain nombre d'étapes sur quelques développement très importants. Nous avons poursuivi le développement de notre avion STOL (NDLR : Short Take Off and Landing : avion adapté pour décoller et atterrir sur de courtes distances) et nous avons fait nos premiers tests à Francazal. Nous avons par ailleurs lancé une étude de faisabilité sur notre projet d'avion hybride électrique EVO à horizon 2030. Avec Pratt&Whitney nous avons obtenu la certification du moteur PW127XT, plus économe en termes de consommation de carburant et surtout plus économe en termes de maintenance, avec des gains de l'ordre de 20% très appréciés par les clients. Nous avons eu aussi obtenu la certification et le droit d'opérer en Chine. Et nous avons enfin réalisé le premier vol 100% SAF sur un avion, mis à notre disposition par une compagnie commerciale, la suédoise Braathens Regional Airlines (BRA) en juin 2022."

Les ambitions de remontée en puissance d'ATR pour 2023

Pour l'année en cours, ATR entend remonter fortement en puissance. "Nous avons un objectif de plus de 40 livraisons cette année. Et l'idée est d'atteindre dans la deuxième partie de la décennie plus de 80 livraisons annuelles, c'est notre ambition", affirme Nathalie Tarnaud Laude, présidente exécutive d'ATR. "Pendant la crise Covid, nos effectifs globaux sont passés de 1 400 à 1 200 personnes et nous avons l'ambition de réembaucher 150 personnes cette année, pour revenir autour de 1 350 personnes d'ici la fin de l'année 2023, avec des ambitions d'embauches à 80% sur des personnels de production. Mais nous embauchons sur tous les métiers de l'entreprise pour accompagner notre remontée en puissance".