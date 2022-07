ATR quitte le Farnborough Airshow avec un potentiel de 46 ventes supplémentaires

Afrijet reprend de l'ATR 72-600

Après ses trois premiers ATR 72-600 commandés lors du dernier Dubai Airshow, la compagnie régionale gabonaise Afrijet signe pour un quatrième exemplaire à l'occasion du Farnborough Airshow. Afrijet opère d'ores et déjà deux ATR 72-600 en location et son parc passera donc à six exemplaires. Trois d'entre eux au moins seront propulsés par le plus économe en carburant et maintenance Pratt & Whitney PW127XT-M. De son côté, l'opérateur japonais ORC ou Oriental Air Bridge commande son premier ATR 42-600 auquel s'ajoute une option. ORC est un opérateur de Dash 8-200 (deux exemplaires) et de Dash 8-400 (trois). L'achat s'accompagne d'un contrat de maintenance globale.

Le loueur Abelo s'engage sur 10 ATR 72-600 et doit confirmer 10 ATR 42-600S

Le loueur Abelo, qui succède à Elix Aviation, s'est engagé sur 10 ATR 72-600 et doit confirmer, dans une deuxième étape, une commande de 10 ATR 42-600S (pour STOL, la version à décollage et atterrissage courts) qui avait été précédemment signée par Elix Aviation en 2019. Les premiers ATR 72-600 seront livrés en 2023, tandis que le premier avion STOL sera livré fin 2024. Des calendriers très précis qui laissent clairement envisager que le protocole d'accord et la confirmation seront assez vite transformés en contrats fermes.

Jusqu'à 36 ATR pour le japonais Feel Air

Le japonais Feel Air a décidé de s'appuyer sur la famille d'avions ATR pour bâtir son modèle de franchise qui chapeautera au moins cinq compagnies régionales. Ses besoins portent sur jusqu'à 36 ATR 72-600, ATR 42-600 et ATR 42-600S. Une famille (d'avions) au service d'une autre famille (compagnies aériennes), finalement. Avec cette commande à venir, ATR renforce ses positions au Japon. Le constructeur y compte d'ores et déjà cinq clients : ORC, Toki Air, Amakuza Airlines et deux filiales de Japan Airlines. Feel Air sera le sixième.