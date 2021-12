ATR : le 1600e appareil pour Air New Zealand

ATR : 40 ans et 1600 avions livrés

ATR, qui vient de célébrer ses 40 ans d'existence, a livré son 1600e avion à la compagnie aérienne Air New Zealand qui a ainsi réceptionné le dernier exemplaire d'une commande passée pour 29 ATR 72-600, ce qui fait du transporteur le plus grand opérateur d'ATR. Une fidélité qui s'explique aussi par le développement conjoint de la fonctionnalité RNP AR 0.3/0.3, intégrée à la dernière suite avionique Standard 3. Cela a permis à la compagnie aérienne et à ses pilotes de renforcer la précision d’approche des appareils sur l’aéroport de Queenstown et "d’accroître la fiabilité des liaisons aériennes pour les communautés locales, lesquelles profitent grandement de l’industrie touristique du ski dans cette région montagneuse".

Travail sur avion hybride dès 2018 avec Air New Zealand

Le développement durable est une préoccupation majeure en Nouvelle-Zélande et Air New Zealand est à la pointe de cette démarche. Si la compagnie aérienne a récemment signé un protocole d'accord avec Airbus pour travailler sur l'avion à hydrogène, Air New Zealand travaille depuis des années à réduire l'empreinte carbone du transport aérien comme le souligne ce partenariat avec ATR sur l'avion hybride signé dès 2018 et que tout le monde avait oublié (merci Charlotte Giuria de le rappeler/ndlr)

MRO : L'EASA valide l'extension de 60% entre intervalles visites type C

L'Agence européenne pour la sécurité aérienne (AESA) ou EASA en anglais vient aussi de donner son feu vert à l'allongement des intervalles entre les visites de maintenance de type C, passant de 5 000 à 8 000 heures de vol, pour toutes ses séries d’avions. "Cette augmentation de 60 % des intervalles entre deux visites permettra aux opérateurs ATR de bénéficier d’une réduction significative de leurs coûts de maintenance et d’une disponibilité accrue de leurs appareils". "Nos opérateurs verront leurs avions voler jusqu’à trois jours de plus par an, grâce aux extensions obtenues à la fois pour les visites de type A et celles de type", souligne David Brigante, directeur Support et services client d'ATR.