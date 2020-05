ATR : Finnair passe au contrat de maintenance globale

ATR apporte un soutien personnalisé

Finnair vient de franchir une nouvelle étape dans ses relations contractuelles avec le constructeur franco-italien ATR. La compagnie aérienne, qui opère un parc de 12 ATR 72-500 par le biais de Nordic Regional Airlines, vient de signer avec ATR un contrat de maintenance globale ou GMA que le constructeur propose à tous ses clients avec des options adaptés à leurs besoins propres. Un soutien personnalisé avec des durées qui varient. Finnair a signé pour dix ans.

Contrat MRO à l'heure de vol

Le GMA est un contrat à l’heure de vol couvrant "la réparation, la révision et l'approvisionnement en unités remplaçables en piste (URP), ainsi que leur livraison à la compagnie, et le leasing d’un stock de pièces détachées mis à disposition sur le site de la compagnie. Finnair profitera également de l'entretien et de la disponibilité des hélices, ainsi que de recommandations de maintenance, issues de l’expertise d’ATR en matière d'amélioration de la fiabilité des avions".

Des ATR 72-500 au service du hub

Les ATR 72-500 exploités par Nordic Regional Airlines jouent un rôle essentiel dans l'alimentation en trafic passagers du hub d'Helsinki. "Une grande partie de nos clients sont des voyageurs en transit, d’où leur niveau d’exigence en matière de ponctualité et de fiabilité. Ce contrat de maintenance est une nouvelle étape de notre relation avec ATR et nous assure de bénéficier des services les plus adaptés, afin que nous puissions à notre tour offrir à nos clients une expérience de voyage fiable et ponctuelle", souligne Juha Ojala, vice-président des opérations techniques de Finnair.