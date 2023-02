ATR et Pratt & Whitney vers le 100% SAF

Collaboration entre Pratt & Witney et ATR

Pratt & Whitney Canada et ATR, le constructeur numéro un mondial d’avions régionaux, ont annoncé le jeudi 9 février 2023, une collaboration visant à rendre les moteurs de la série PW127 capables de voler avec 100 % de carburant d’aviation durable (SAF) d’ici 2025 , nouveau moteur PW127XT compris.

« Notre collaboration avec ATR s’étendra sur les années 2023 et 2024, et s’appuie sur notre récent vol d’essai 100 % SAF réalisé avec Braathens Regional Airlines – une première dans l’aviation régionale, explique Anthony Rossi, Vice-président des ventes et du marketing chez Pratt & Whitney Canada. En parallèle de nos efforts d’amélioration continue de l’efficacité du moteur, le SAF compte pour beaucoup dans l’objectif zéro émission nette de CO2 que s’est fixé le secteur de l’aviation à l’horizon 2050. Tous les moteurs de Pratt & Whitney Canada sont certifiés pour voler avec 50 % de SAF depuis plus de 10 ans déjà, mais nous maximisons leur potentiel de décarbonation en assurant leur capacité à voler avec 100 % de SAF à l’avenir. »

Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d’ATR, a ajouté : « En tant qu’industrie, il est de notre responsabilité collective de poursuivre nos actions afin que nos avions continuent à opérer des liaisons essentielles à travers le monde de façon responsable. Nous avons récemment démontré aux côtés de nos partenaires Braathens Regional Airlines et Pratt & Whitney Canada que les ATR sont prêts à voler avec du SAF. Nous devons continuer à unir nos forces pour augmenter la disponibilité de ces carburants durables, laquelle s’inscrit dans notre objectif commun zéro émission nette. »

Vol d'essai 100% SAF

En juin 2022, ATR, Pratt & Whitney Canada et Braathens Regional Airlines ont réalisé avec succès un vol d’essai avec un ATR 72-600 équipé de deux moteurs PW127M alimentés exclusivement par du SAF. ATR vise la certification 100 % SAF de ses ATR 42 et 72 d’ici 2025.