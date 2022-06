ATR, Braathens et Neste réalisent le premier vol de l'histoire à 100% de SAF sur un avion régional

Le 21 juin, le constructeur ATR, en collaboration avec la compagnie suédoise Braathens et le raffineur Neste a réalisé un vol d'essai historique en opérant pour la première fois un ATR 72, emportant 100% de carburant d'aviation durable (ou SAF, pour "Sustainable Aviation Fuel"). Ce vol s'est déroulé en Suède et s'inscrit dans le cadre de la certification 100% SAF des ATR, démarche initiée en septembre 2021 en coopération avec Braathens et Neste, qui devrait s'achever d'ici 2025. Ce vol vient compléter une série de tests au sol et en vol réalisés sur le prototype ATR 72-600 depuis le début de l'année 2022, incluant des vols avec 100% de SAF dans un moteur. Le vol du 21 juin était le tout premier réalisé avec 100% de SAF dans les deux moteurs. Cyril Cizabuiroz, chef pilote d'ATR, Jean-Pierre Marre, co-pilote, et Pascal Daussin, mécanicien d'essais, ont piloté l'avion de la compagnie suédoise Braathens depuis Malmö, ville côtière du sud de la Suède, jusqu'à Bromma, près de Stockholm, en 1h20 mn. Les résultats du vol de ce jour seront analysés et publiés à une date ultérieure. La réalisation de ce vol a également été rendu possible grâce à Swedavia, qui a permis de transporter le SAF jusqu'à l'avion à l'aéroport de Malmö, et à Pratt&Whitney, qui a travaillé en étroite collaboration avec ATR et Braathens. Le 16 mai 2019, ATR, Braathens et Neste avait inauguré leur partenariat sur les SAF en opérant le "vol parfait" qui emportait 50% de carburant d'aviation durable et qui appliquait toutes les techniques de limitation d'émissions de CO2.

Jusqu'à 80% de CO2 émis en moins

« C’est un jour historique pour l'aviation. Après plus d'un siècle de vols commerciaux alimentés au kérosène, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Au cours des derniers mois, nous avons réalisé avec succès une série de vols avec du carburant durable dans un moteur. Nous avons décidé qu'il était temps d'effectuer le premier vol d'essai avec 100 % de SAF dans les deux moteurs. Cette étape va nous permettre d’accélérer la certification de nos avions pour qu'ils puissent voler avec des carburants durables à 100 % et offrir ainsi des liaisons aériennes encore plus responsables. Ce vol est un événement marquant pour l'ensemble du secteur de l'aviation, car il montre que la technologie fonctionne et qu’elle peut être rapidement adoptée par de nombreux acteurs de notre secteur, afin d'accélérer la transition vers une aviation à faibles émissions", déclare Stefano Bortoli, président exécutif d'ATR.

« Le SAF joue un rôle essentiel pour permettre à l’aviation d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions», a déclaré Jonathan Wood, Vice-président Europe de Neste, chargé de l'aviation renouvelable. « Lorsqu'il est utilisé sous forme pure, à une concentration de 100 % comme lors de ce vol d'essai, le carburant Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ permet de réduire jusqu'à 80 %* les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de son cycle de vie par rapport à l'utilisation de carburants fossiles. En dehors des bénéfices en matière de réduction des émissions de CO2, il offre d’autres avantages, dont une réduction significative des émissions de particules. En tant que carburant dit "drop-in", il est compatible avec les moteurs d'avion existants et les infrastructures d’alimentation en carburant actuelles des aéroports. Des vols d'essai comme celui-ci montrent qu'il est possible de voler en toute sécurité avec du SAF à 100 % et contribuent à accélérer l'adoption du SAF dans l'aviation. »

« En tant que compagnie aérienne domestique leader en Suède, nous avons été pionniers en matière de développement durable. Cette étape importante en est l'un des principaux piliers de notre engagement et représente une véritable innovation pour le secteur. Elle a prouvé que le 100 % SAF est l'option la plus immédiate et la plus efficace dont nous disposons pour réduire les émissions de CO2 et assurer une transition plus rapide vers une industrie décarbonée", déclare quant à lui Per G. Braathen, président de Braathens Regional Airlines.