ATR a renoué avec les bénéfices en 2023

Malgré un environnement international encore perturbé, le constructeur ATR se réjouit d’avoir réalisé une solide année 2023 qui lui a permis de redresser la barre et de retrouver la dynamique de croissance de l’avant-crise sanitaire. « Nous avons eu des augmentations très significatives en 2023, tant du point de vue des ventes que des livraisons. Nous avons eu 40 ventes, contre 26 l’année d’avant, donc nous avons une croissance de 53% sur les ventes. Nous avons eu 36 livraisons, contre 25 livraisons l’année d’avant, donc une évolution de 44%. Le contexte reste quand même très compliqué avec une crise de la chaîne de sous-traitance qui était encore bien présente tout au long de l’année », explique Nathalie Tarnaud Laude, PDG d’ATR.

Une chaîne de sous-traitance toujours perturbée

« La crise de la chaîne de sous-traitance se porte sur les matériaux primaires, comme les aciers, mais aussi les composants. Pour l’instant, nous n’avons pas de sujet sur le titane, mais c’est un sujet qui est important dans l’industrie. Ce sont les conséquences de la guerre en Ukraine et des difficultés financières des très gros sous-traitants dans le domaine de l’acier, depuis plusieurs années. Les sous-traitants qui sont plus bas dans la chaîne de valeur ont beaucoup souffert de la crise Covid, ont du beaucoup réduire leurs effectifs,et sont en train de remettre en place les compétences qu’ils ont perdues. Il y a eu aussi une forte inflation sur les prix de certains matériaux donc ils ont des situations financières parfois très tendues. C’est donc un certain nombre de facteurs qui expliquent aujourd’hui la situation globale ».

Malgré ce contexte complexe, le constructeur a donc pu atteindre un ratio commandes-livraisons supérieur à 1. ATR a accueilli 11 nouveaux clients en 2023, pour des avions neufs et d’occasion, et enregistré plus de 100 transactions sur le marché de l’occasion, attestant d’une forte demande pour les turbopropulseurs modernes, rentables et faibles en émissions produits par l’entreprise. « Notre chiffre d’affaires a presque atteint en 2023 les 1,2 milliards de dollars. En termes de résultat, c’est la prochaine fois que nous sommes profitables depuis les années Covid, donc c’est aussi très satisfaisant », se réjouit Nathalie Tarnaud Laude. « Nous sommes repassés en positif en 2023 pour la première fois depuis 2019. Nous voulons continuer sur cette pente ascendante en 2024, en étant au-delà des 40 avions livrés, et avec un objectif de ventes au-delà de 40 avions ce qui nous permettrait d’augmenter notre carnet de commandes. Et tout cela, avec des ventes profitables. Mais mes ambitions vont bien au-delà ! Même si le marché est encore perturbé, nous avons des bonnes tendances de prospects qui nous laissent penser que nous pourrons atteindre ces objectifs, voire bien au-delà si on a tous les succès que nous escomptons ».

Année record pour le support et services

Les bons résultats financiers du constructeur en 2023 ont été notamment portés par son activité support et services qui a particulièrement bien performé. « Nous proposons systématiquement des services à nos clients, car nous sommes très bien positionnés via les contrats GMA (Global Maintenance Agreement). Nous fournissons des services clés en main aux clients. L’année 2023 a été une année record sur ce plan puisque nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 400 millions de dollars sur ce secteur », précise Nathalie Tarnaud Laude. « C’est une année record aussi parce qu’il y a eu un très fort retour en opération des avions avec des taux d’utilisations qui n’étaient pas très loin des taux d’utilisations d’avant Covid dans certaines régions. Nous proposons des ventes de pièces détachées, mais aussi des offres plus globales avec la gestion des pièces détachées mais aussi du training etc… C’est tout un panel de services qui permettent aux avions d’être le plus disponible possible. »

Alors que l’Asie reste le marché le plus dynamique d’ATR, le constructeur a également enregistré des commandes de clients d’Amérique latine et d’Europe en 2023, à la fois pour de la croissance de flotte et du renouvellement d’avions vieillissants. Au total, 160 liaisons par des ATR l’an dernier, contre 150 en 2022. « Sur les marchés à forte potentialité, comme l’Asie du Sud-Est et l’Inde et le Brésil, nous avons des demandes pour tous types de plateformes. L’ATR 72 reste notre avion phare mais il y a aussi des perspectives pour l’ATR 42 STOL dans ces zones, notamment au Brésil. Il y a aussi des potentialités en Europe du Nord, au Canada et au Japon. L’avantage est qu’il y a une grande communalité entre l’ATR 72 et l’ATR 42, donc cela facilite des contrats globaux pour différents types de plateformes. Cela rend aussi la maintenance beaucoup plus abordable que si nous avions deux modèles totalement différents », précise Nathalie Tarnaud Laude. « Les clients acquis sur le STOL sont intéressés à le faire décoller sur des pistes plus courtes (aéroports de montagne ou insulaires…). Les tests vont être finalisés sur le STOL dans les six prochains mois et à partir de là les performances de l’avion pourront être figées et on espère alors gagner encore plus de clients parce qu’ils ont auront toute la clarté et la précision sur les performances de l’avion. Nous avons pour l’instant une vingtaine de commandes sur ce type d’avion », poursuit la présidente d’ATR.

Les enseignements tirés des tests et développements du STOL devraient aussi pris en compte de manière plus globale dans le grand projet de nouvelle plateforme du constructeur franco-italien, EVO. « Le projet EVO est prévu pour arriver à échéance au-delà de 2030. L’étude de faisabilité vient d’être lancée et pour l’instant, elle est concentrée principalement sur les systèmes propulsifs et l’amélioration de l’efficacité de l’avion, tant en consommation énergétique de fuel que sur la baisse des émissions de CO2. Nous voulons aussi qu’il soit moins cher à maintenir. Nous avons déjà un avion qui est très sobre en consommation et qui est relativement peu cher à maintenir et dans le cadre d’EVO, nous voulons maintenir et encore améliorer ces deux critères. Nous prévoyons une baisse de 20% de la consommation de carburant et parallèlement des émissions de CO2, par rapport aux -20% que l’on a déjà. Nous visons une diminution des coûts de maintenance de l’ordre de 20% par rapport à ceux de l’avion actuel. Tout ce que l’on est en train d’apprendre à travers le STOL (Short Take Off and Landing), le parcours actuel de développement, de tests, de performances, de certifications à venir sont des choses qui seront très utiles pour le projet EVO. L’équipe que nous avons constituée sur le STOL sera aussi présente pour le projet EVO. Même si on le STOL est sur la plateforme ATR 42 et que l’EVO est développée sur la plateforme ATR 72, il pourra y avoir une capitalisation de connaissances pour l’EVO », explique Nathalie Tarnaud Laude.

Une marge de progression très significative

Le redressement de l’activité globale d’ATR et le rétablissement de la pente ascendante de croissance s’est aussi traduit dans le rétablissement des effectifs. « Nous avions en 2022 des besoins de recrutement liés au redémarrage de l’activité. Nous avions des besoins sur 150 personnes et les recrutements ont été faits. Nous avions un objectif d’atteindre cette année 1390 postes. Nous sommes revenus au niveau d’emplois de 2019 et nous l’avons même un peu dépassé. Nous n’avons pas eu de difficultés à embaucher et c’est lié à l’attractivité d’ATR. Nous avons une proposition de valeur aujourd’hui qui est celle d’un avion plus sobre et qui est plus respectueux de l’environnement, donc cela attire beaucoup les jeunes. Nous sommes aussi une petite entreprise, donc quand on rejoint ATR on a un certain poste mais aussi des responsabilités qui peuvent aller au-delà du poste, du fait de la polyvalence. Les rôles sont de facto plus étendus que ceux que l’on peut avoir ailleurs dans l’industrie ».

Même si l’environnement global est encore chahuté, il y a donc à saluer le bon rétablissement de l’activité du constructeur et la tendance ascendante devrait se maintenir pour les prochaines années. « La flotte mondiale d’ATR est autour de 1 800 machines et il y en a 1270 en opération. Nous pensons qu’il y a un potentiel de marché qui est très important qui est de l’ordre de 2450 machines dans les vingt prochaines années. Cela supporte notre ambition d’atteindre 80 livraisons et 80 ventes annuelles d’ici la fin de la décennie. Nous avons donc une marge de progression très significative », conclut Nathalie Tarnaud Laude.