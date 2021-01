Athènes officialise l'achat de 18 avions de combat Rafale

Un Contrat de 2,3 Geurs

Comme annoncé par Air&Cosmos en septembre 2020 ainsi que la semaine dernière, la ministre des armées Florence Parly a été reçue aujourd'hui par son homologue grec Nikolaos Papayotopoulas pour la signature officielle du nouveau contrat remporté par les équipes de Dassault Aviation. Une acquisition massivement approuvée par le parlement grec le 13 janvier dernier, à l'exception du parti communiste et du groupe d'extrême gauche MeRA 25. Un contrat de 2,3 milliards d'euros qui se compose de 18 appareils Rafale ( 6 avions neufs et 12 avions de seconde main pour 1,92 Geurs), ainsi que d'équipements supplémentaires (400 Meurs).

La Menace Turque

En raison de la menace turque à ses portes, jamais la Grèce n'avait procédé à une acquisition de matériel militaire aussi rapidement. Et ce même s'il s'agit d'un investissement considérable au regard de ses moyens, puisque son budget d'acquisition militaire en 2019 était légèrement supérieur à 2,1 Geurs. Un budget que le premier ministre Kyriakos Mitsotakis a décidé d'augmenter de 57% pour atteindre 5,5 Geurs cette année. Et ce d'autant qu'il envisage de moderniser sa flotte de F-16, d'acquérir 4 nouvelles frégates, 4 nouveaux hélicoptères navals, et plusieurs nouveaux drones. Les budgets de fonctionnement sont eux aussi revus à la hausse avec le recrutement de 15 000 hommes supplémentaires. D'ailleurs, Florence Parly aurait profité de sa venue pour remettre une nouvelle offre de Naval Group revue à la baisse pour des frégates FDI dotées du missile Scalp Naval, et ainsi contrer les projets concurrents allemand (modernisation des MEKO), ou américano-espagnol (MMCS).

Un Client Historique

La Grèce reste un client fidèle de Dassault Aviation. Elle avait acquis en 1974 40 Mirage F1, en 1985 40 Mirage 2000, et enfin 15 Mirage 2000-5 en 2000. C'est à partir de juin prochain que les premiers Rafale de seconde main arriveront sur la base de Tanagra pour armer l'escadron 332, la livraison des autres appareils d'occasion ainsi que des 6 Rafale neufs s'étalera ensuite jusqu'au début de l'année 2023. Toutes ces plateformes seront au standard F3-R et emporteront le nouveau pod de désignation Talios qui après quelques déboires est désormais pleinement opérationnel. MBDA aurait également sécurisé depuis septembre dernier la vente de munitions de nouvelle génération (Meteor, Mica NG, Exocet, et surtout le missile de croisière SCALP).