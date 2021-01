Rafale, Panther, MRTT : Les dessous du futur méga contrat indien

Alors que la ministre des Armées, Florence Parly, et le Pdg de Dassault Aviation sont attendus le 23 janvier à Athènes pour la signature définitive du contrat d’acquisition des 18 Rafale destinés aux forces aériennes grecques, l'Elysée mène actuellement en Inde une offensive diplomatique sans précédent pour décrocher un « package deal » de 5 milliards d’euros. Un package qui porterait sur la commande de 36 Rafale supplémentaires, de 6 avions ravitailleurs, et de plus d’une centaine d’hélicoptères Panther.