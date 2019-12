Aston Martin s’essaye au vol avec Airbus

Début décembre, Aston Martin, le groupe automobiles de luxe conduites par James Bond, révélaient qu’il avait réuni ses équipes de conception automobile avec celles aéronautiques d’Airbus Corporate Helicopters. Cette collaboration de 12 mois aboutit sur un premier produit qui sera dévoilé à Courchevel le 3 janvier 2020. Commentant le nouveau partenariat, Marek Reichman, vice-président et directeur de la création d'Aston Martin Lagonda, a déclaré : « L'application de nos propres principes de conception automobile dans le monde de l'aérospatiale est un défi fascinant et que nous apprécions beaucoup. » Frédéric Lemos, responsable d'Airbus Corporate Helicopters, répond : « Il s'agit d'une coopération audacieuse qui correspond à notre tradition d'expérimentation de nouvelles approches de conception. Le résultat est une création unique dont la réalisation et la beauté sont à couper le souffle. »