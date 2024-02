ASL Airlines étoffe fortement son programme vers le Maghreb

A compter de la saison été 2024, ASL Airlines renforce ses liaisons vers l’Algérie qui seront disponibles tout au long de l’année au départ de Paris (Alger, Bejaïa, Annaba), Lille (Alger, Oran, Tlemcen, Bejaïa, Sétif), Mulhouse (Alger, Constantine, Oran), Lyon (Alger) et Perpignan (Oran). Parmi ces lignes aériennes, l’accent est mis sur le renforcement des vols au départ de Lille, avec des connexions vers cinq villes en Algérie, assurées toute l’année. ASL Airlines desservira également Oujda au Maroc du 4 juillet au 5 septembre, avec deux vols hebdomadaires au départ de Paris CDG et au départ de Strasbourg.

Gros renforcement de fréquences

Vers l'Algérie, ASL Airlines exploite donc à l'année neuf liaisons vers l'Algérie : au départ de Paris CDG (vers Alger, 10 à 16 vols par semaine et vers Bejaïa, 1 à 3 vols par semaine), au départ de Lyon (vers Alger, 1 à 5 vols par semaine), au départ de Lille (vers Alger, 1 à 4 vols par semaine, vers Oran, 1 à 3 vols par semaine, vers Tlemcen, 1 à 3 vols par semaine, vers Bejaïa, 1 à 3 vols par semaine, vers Sétif, 1 à 2 vols par semaine), au départ de Mulhouse (vers Alger, 1 vol par semaine). A côté de ces lignes, quatre liaisons sont desservies à l'année pendant les vacances scolaires : au départ de Paris CDG (vers Annaba, 1 vol par semaine), au départ de Mulhouse (vers Constantine, 1 vol par semaine, vers Oran, 1 vol par semaine), au départ de Perpignan (vers Oran, 1 à 2 vols par semaine). Enfin, entre le 4 juillet et le 5 septembre 2024, ASL Airlines opèrera aussi des vols vers le Maroc : au départ de Paris CDG (vers Oujda, 1 vol par semaine) et au départ de Strasbourg (vers Oujda, 1 vol par semaine).