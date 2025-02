Asie-Pacifique : le trafic international de passagers a fait un bond de 30 % en 2024

Asie-Pacifique : 365 millions de passagers à l'international en 2024

Les résultats consolidés par l'Association des compagnies aériennes d'Asie-Pacifique (AAPA) de 38 transporteurs de la région montrent que ces derniers ont transporté 365 millions de passagers à l'international en 2024. Cela représente un bond de 30,5 % par rapport à 2023. Cette forte dynamique se retrouve sur une autre unité de mesure de l'activité : les passagers-kilomètre transportés (RPK) font un bond de 28 % de leur côté. Le trafic de fret à l'international a, quant à lui, repris des couleurs après deux années de baisse, avec des tonnes-kilomètre transportées qui progressent de près de 15 %.

Manquent encore 18 millions de passagers par rapport à 2019

Si cette forte dynamique est bien là, il manque encore 18 millions de passagers par rapport au trafic de l'année 2019, année de référence avant l'impact de la pandémie. Cette année là, le trafic international de passagers des compagnies aériennes d'Asie-Pacifique s'était élevé à 383,5 millions de passagers. Des comparaisons qui souffrent d'un léger biais puisqu'en 2019 les résultats s'appuyaient sur un panel de 40 transporteurs qui sont 38 en 2024. Le nombre de passagers transportés avait chuté à 70 millions en 2020 pour plonger à nouveau en 2021 à seulement 17 millions. Le rebond se fera en 2022 avec 107 millions de passagers transportés. Un rappel qui permet de se rendre compte de l'ampleur de l'hémorragie.

Reprise des commandes d'avions

La dynamique de croissance observée en Asie-Pacifique va se poursuivre cette année et doit permettre à cette région du monde de retrouver son rôle de locomotive du transport aérien mondial. Si le marché indien semble avoir fait le plein en termes de commandes d'avions avec plus de 2 000 avions encore à réceptionner, souligne l'étude du loueur Avolon, ce n'est pas le cas de la Chine dont le carnet de commandes reste insuffisant pour répondre aux besoins des compagnies aériennes chinoises sur les 10 prochaines années. De même, l'Asie du Sud Est va reprendre le chemin des achats d'avions, notamment en Thaïlande et au Vietnam dont les flottes globales sont respectivement en recul de 25 % et 14 % par rapport à 2019.