Asie du Sud-Est : un marché en pleine transition pour les hélicoptères
© Leonardo
Antony Angrand
Antony Angrand

publié le 04 février 2026 à 17:00

L’Asie du Sud-Est constitue une nouvelle manne pour les constructeurs aussi bien que les équipementiers. Dans le domaine des voilures tournantes, la demande ne fera que croître pour certains pays. En tête des marchés les plus prometteurs : l’Indonésie, qui se rééquipe actuellement à tour de bras.

Si le salon de Singapour fait la part belle aux avions commerciaux et autres jets, qu’ils soient civils ou militaires, il se pourrait bien que les hélicoptéristes remportent quelques contrats. Et ce, alors même que le salon Verticon, entièrement dédié aux voilures tournantes, s'ouvre le mois prochain (du 9

04/02/2026 17:00
Industrie

L’Asie du Sud-Est constitue une nouvelle manne pour les constructeurs aussi bien que les équipementiers. Dans le domaine des voilures tournantes, la demande ne fera que croître pour certains pays. En tête des marchés les plus prometteurs : l’Indonésie, qui se rééquipe actuellement à tour de bras.

Si le salon de Singapour fait la part belle aux avions commerciaux et autres jets, qu’ils soient civils ou militaires, il se pourrait bien que les hélicoptéristes remportent quelques contrats. Et ce, alors même que le salon Verticon, entièrement dédié aux voilures tournantes, s'ouvre le mois prochain (du 9 au 12 mars à Atlanta, Etats-Unis). Car le marché des

