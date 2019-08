Asiana confie sa future flotte d’A321neo à Lufthansa Technik

Asiana Airlines a confié à Lufthansa Technik AG un service de soutien complet concernant les composants de ses appareils connu sous le nom de Total Component Support (TCS). Le contrat d'une durée de dix ans couvre au maximum 79 appareils de la compagnie sud-coréenne, tous appartenant à la famille Airbus A320. Cet accord comprend les futurs A321neo. « Lufthansa Technik est un partenaire stratégique pour nous, qui a prouvé au fil des ans qu’il pouvait garantir à long terme l’approvisionnement matériel de nos flottes », explique Danny Kim, directeur général d’Asiana Airlines. Il ajoute : « Nous sommes convaincus que cette coopération fructueuse fera également ses preuves dans la fourniture de composants de nos nouveaux appareils A321neo. »

Asiana a réceptionné, le 31 juillet, le premier des 25 avions Airbus A321neo commandés en février 2015. Les 24 exemplaires restants rejoindront la flotte de la compagnie d'ici 2025.

Par ailleurs, le contrat, qui a pris effet en juillet, pourrait à l’avenir être converti en une prise en charge complète des réparations et de la révision des composants appelée Total Component Maintenance (TCM).

Le fournisseur MRO allemand assure également la maintenance des composants de la flotte d'Asiana Boeing 777-200ER, un service TCS intégré pour les flottes Airbus A320, A330 et A350 ainsi que des services MRO pour les moteurs V2500 et CF6 et une maintenance lourde pour la flotte d'Airbus A380.