ASD Days 2019 : LE rendez-vous business de l'industrie aéronautique !

Organisé par ASTech Paris Region, ASD Days est l'événement de l'innovation, des nouveaux modèles et des technologies de rupture dédiés à l'industrie aéronautique. La 9ème édition aura lieu le 6 décembre prochain au New Cap Event Center à Paris.

Avec près de 300 participants à la journée, ASD Days offre chaque année à ses visiteurs, l’opportunité de rencontrer en rendez-vous programmés à l'avance des décideurs (Techniques, R&D, R&T, Industrialisation, Méthode, Ingénierie, Achats...) issus des industries aérospatiales civile et militaire à la recherche d'innovation, de nouveaux produits et de nouveaux partenaires industriels et technologiques.

Rendez-vous BtoB assurément, mais pas seulement ! Des conférences présentées par les grands groupes indiquant la situation actuelle avec ses besoins rythmeront l’ensemble de la journée.

