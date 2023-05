Arrivée au Havre du navire de transport d’Ariane 6

IAG Cargo renforce sa capacité pour l'été 2023

IAG Cargo, la division cargo d'International Airlines Group (IAG), a annoncé une augmentation de ses capacités pour l'été 2023 dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes, en utilisant ses hubs à Londres, Madrid et Barcelone. Au total, IAG exploite désormais 400 vols hebdomadaires entre l'Europe, l'Amérique latine et les Caraïbes.