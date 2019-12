Aéronautique : une industrie porteuse pour l'Europe

Les industries aéronautique et de défense s'avèrent être économiquement porteuses pour l'Europe, rapporte ASD Communication. En 2018, ces deux secteurs (civil et militaire) représentaient ainsi un chiffre d'affaires de 246 Md€, en hausse de 3,5% par rapport à 2017. Les exportations sont notamment fructueuses pour cette industrie, représentant 145 Md€ en 2018. Un chiffre majeur pour l'équilibre de la balance commerciale européenne et qui serait notamment lié aux politiques de recherche et développement menées par les entreprises du secteur. Une stratégie permettant dès lors aux industriels aéronautiques européens d'innover et d'être à la pointe de la technologie. De quoi fidéliser les clients et d'en séduire de nouveaux. Cependant ces données ne se cantonnent pas à l'économie pure et aux revenus. L'industrie aéronautique et de défense est également porteuse sur le plan de l'emploi, avec 870 000 personnes travaillant dans ce domaine en 2018 (contre 865 000 en 2017).

L'industrie européenne de la défense, pour sa part, a réalisé un chiffre d'affaires de 108 Md€ en 2018. Les exportations ont représenté 35 Md€ (97 Md€ pour le secteur civil). Sur le segment de la défense aérienne, les exportations ont atteint les 22 Md€, les 13 Md restants provenant des solutions terrestres et maritimes. Sur le plan des RH, l'industrie aéronautique de défense représentait 438 000 emplois.