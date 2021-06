Aéronautique : Le "Oui à l'aviation !" de 44 sénateurs

L’aviation est utile !

La crise sanitaire l’a prouvé ! Bon nombre de vols ont permis de sauver des vies par l’acheminement de masques, d’équipements médicaux, de vaccins et même par le transfert de patients atteints de la Covid-19 dans les régions où les hôpitaux étaient saturés.

L’aviation est un mode de transport au service des territoires permettant la liaison entre les bassins économiques. Les échanges commerciaux peuvent devenir ainsi planétaires grâce au transport de marchandises et grâce aux hubs.

Nous pouvons également compter sur l’aviation pour assurer notre sécurité. Prenons l’exemple des feux de forêts, véritable fléau du sud de la France durant l’été. Les sapeurs-pompiers disposent ainsi d’avions bombardiers d'eau tels que Canadair et Tracker afin de renforcer les moyens de sécurité terrestres.

L’aviation est propre !

L’ensemble des acteurs du secteur aéronautique s’est totalement impliqué et engagé dans l’édit « Green deal ». L’objectif est simple : atteindre la neutralité carbone. Et pour cela ils ont mis en place une feuille de route préconisant l’investissement massif du renouvellement des flottes aérienne avec des avions de dernières générations plus légers et plus économes en carburant (environ 2 milliards d’euros par an) et axant sur la recherche et le développement des carburants durables et par conséquent l’adaptation des infrastructures. D’ores et déjà de nombreuses mesures sont mises en place telle que la compensation d’émissions de CO2 afin de financer l’innovation écologique.

Il est à noter que le secteur aérien ne représente seulement que 2,5% des émissions de CO2 et reste le mode de transport occupant le moins de surfaces au sol tout en préservant l’espace naturel et agricole.

L’aviation est nécessaire pour demain !

L’aviation est une véritable valeur ajoutée pour notre pays. C’est un fleuron de notre industrie. Nous sommes l’un des seuls pays à être doté de l’ensemble de la filière aéronautique, allant de l’industrie aux aéroports en passant par les compagnies aériennes. Grâce aux plus de 300 000 emplois directs, le secteur aéronautique représente près de 5% du PIB. C’est une force pour l’économie de nos territoires grâce à son maillage permettant ainsi la connectivité et la mobilité. C’est une chance également pour le tourisme avec plus de 200 millions de voyageurs par an.

L’aviation c’est de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de l’économie, du tourisme, de l’utilité, de la sécurité, de l’innovation, de l’adaptation, du transport. Oui l’aviation n’est pas un problème, il est une solution à la transition énergétique !

Cosignataires :

