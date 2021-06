Armements : le Pakistan fait ses emplettes

Corvettes turques…

La Turquie vient de transmettre au Pakistan, lors d’une cérémonie solennelle, la quatrième et dernière corvette de classe MILGEM. Le contrat pour la construction des corvettes entre Ankara et Islamabad a été signé en juillet 2018. Deux d’entre elles ont été construites au chantier naval d’Istanbul, et les autres à Karachi. La vitesse de pointe de ses frégates est de 26 nœuds (48km/h environ)

…. et réparation de IL-78

Le salon « Armement et sécurité-2021 » qui se tient actuellement à Kiev a été l’occasion pour l’entreprise publique ukrainienne « Ukrspetsexport » - qui fait partie du consortium « Ukroboronprom »- de signer un nouveau contrat de réparation d’un avion- ravitailleur IL-78 pakistanais. De nouveaux contrats, pour la révision de deux autres avions-ravitailleurs pakistanais, sont envisagés. Un atout critique pour la force de dissuasion nucléaire Pakistanaise.

Relations Ukraino-Pakistanaises

En plus du contrat sur le IL-78, l’usine Malyshev a également remporté une commande pour la réparation des chars T-80OuD Pakistanais, pièces de rechange et moteurs inclus, pour 85,6 millions de dollars Selon certaines informations, cette usine – qui avait été « sauvée » à la fin des années 90 par la commande Pakistanaise de 320 T-80OuD par le Pakistan- serait le principal partenaire ukrainien d'Islamabad. Kiev espère également vendre au Pakistan le tank « BM « Oplot »- bien que l’appel d’offre ait été remporté par le VT4 chinois de Norinco- et le système de missile antichars « Skif », que le chef d’Etat-Major de l’armée ¨Pakistanaise, le général Qamar Javed Bajwa, a pu admirer lors de sa visite en Ukraine en mai dernier