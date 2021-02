Armée de l'Air : après Skyros, la mission Heiphara sur Tahiti

Projection stratégique sur Tahiti

Après la mission de projection Skyros qui vient de s'achever, l'Armée de l'Air et de l'Espace travaille déjà depuis plusieurs mois sur une mission plus ambitieuse encore. Nom de code : Heiphara, qui décollera en juin de métropole pour rallier Tahiti et son détachement aérien, qui n'ont jamais vu pareil débarquement depuis très longtemps. Une bifurcation est prévue ensuite pour Hawaï. Le tout étant de marquer la présence militaire française dans cette zone du Pacifique sud et central qui est la priorité stratégique du chef des armées.

Trois Rafale mobilisés, ainsi que deux Phénix et un A400M.

Pour la mission Heiphara, trois avions de combat Dassault Rafale seront mobilisés ainsi que deux Airbus A330 MRTT Phénix et un Airbus A400M Atlas. Le triptyque est bien rôdé. Comme pour Skyros, cette mission opérationnelle qui donne un cadre inédit d'entraînement au vol technique permet aussi d'amener de la visibilité sur les produits français, alors que la pandémie de Covid-19 contrarie les déplacements des commerciaux et des prospects. Le catalogue se déplace ainsi jusqu'à ces derniers.

Airbus A400M de retour en Polynésie

Evidemment, tous les protagonistes croisent les doigts, car la covid-19 peut, à tout moment, tout annuler. Quelques cas ont été détectés lors de Skyros, à temps, puisque pas moins de neuf tests PCR ont été réalisés sur les 170 aviateurs de la manoeuvre. Pour la Polynésie, les précautions doivent être évidemment encore plus importantes, du fait du caractère insulaire. L'Airbus Atlas n'est pas un inconnu de la Polynésie, puisqu'il est venu, à deux reprises, précisément pour soutenir l'archipel dans son combat contre la covid-19.