ArianeWorks accueille l’Onera

ArianeWorks, la plateforme mise en place en février dernier par ArianeGroup et le Cnes pour accélérer l’innovation dans le développement des futurs lanceurs européens, a conclu un accord de partenariat avec l’Onera, le centre français de recherche aéronautique.

Deux ingénieurs vont ainsi rejoindre le plateau d'ingénierie système d’ArianeWorks, actuellement engagé dans la conception préliminaire du démonstrateur d'étage de fusée bas coût et réutilisable Themis.

Ils feront le lien avec des compétences et des moyens de leur organisme, apportant notamment une expertise dans la surveillance de la santé structurelle (SHM – Structural Health Monitoring) et l'aérothermodynamique.

Pour mémoire, ArianeGroup (à l’époque appelée Airbus Safran Launchers) et l’Onera avaient signé en mars 2017 un accord de partenariat renforçant leur coopération pour la recherche et les technologies liées aux systèmes de lancements, civils et militaires.