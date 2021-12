Arianespace ajoute deux satellites à la constellation Galileo

Au service de plus de 2,3 milliards d’utilisateurs

Dans la nuit du 4 au 5 décembre, à 0h19 UTC (après trois jours de reports météo successifs), un lanceur Soyouz ST-B / Fregat MT a décollé du Centre spatial guyanais, près de Kourou en Guyane, pour placer sur orbite moyenne deux nouveaux éléments de la constellation Galileo de l’Union européenne.

La mission VS26 embarquait ainsi les Galileo FOC 23 et 24 (baptisés Nikolina et Shriya), construits par OHB System et SSTL.

Ces satellites sont les premiers du lot 3 (Batch 3), qui a été commandé en 2017 par l’Agence spatiale européenne et qui comporte douze exemplaires supplémentaires de première génération (FM 23 à FM 34).

Le précédent envoi de satellites Galileo remontait à juillet 2018, avec une ultime Ariane 5 ES.

La constellation Galileo compte désormais 28 satellites sur orbite, et offre ses services de navigation par satellite à plus de 2,3 milliards d’individus à travers le monde.

Dix ans de Soyouz en Guyane

Le vol VS26 constituait par ailleurs la treizième mission cette année pour Arianespace, qui affiche depuis sa création en mars 1980 la mise à poste réussie de 180 charges utiles pour des institutions européennes.

C’était enfin la 26e mission d’un Soyouz mis en œuvre depuis la Guyane, dix ans après le vol VS01 intervenu le 21 octobre 2011 avec les Galileo IOV 1 et 2 (In Orbit Validation 1 et 2), utilisés pour la validation des signaux.

Les démonstrateurs Giove A et B, eux, avaient été lancés depuis Baïkonour, au Kazakhstan, respectivement en décembre 2005 et avril 2008. Le premier d’entre eux a d’ailleurs été mis hors service le 24 novembre dernier, 16 ans après sa mise en service.

Au total, onze lancements au service de la constellation ont été effectués depuis la Guyane, dont huit avec des Soyouz.

La prochaine mission d’Arianespace (VA256), le 22 décembre à l’aide d’une Ariane 5 ECA, consistera à expédier vers le point de Lagrange L2 le précieux télescope spatial James Webb de la Nasa, arrivé en Guyane le 12 octobre dernier…