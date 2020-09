ArianeGroup et Engie comptent démocratiser l’hydrogène vert liquide

Quarante ans de lanceurs à hydrogène

Le groupe énergétique Engie s’associe avec ArianeGroup, architecte des lanceurs Ariane, pour développer des moyens de liquéfaction de l’hydrogène et de production de l’hydrogène renouvelable.

L’initiative s’inscrit dans le cadre de la transition vers un monde neutre en émissions de carbone, et vise notamment le domaine maritime et fluvial, en attendant l’aéronautique.

ArianeGroup dispose d’une expertise de plus de quarante ans en conception et réalisation d’équipements et de systèmes d’alimentation divers pour des moteurs fonctionnant à l’hydrogène liquide, et maîtrise les questions de stockage de l’hydrogène liquide.

En particulier, son centre de Vernon, dans l’Eure, constitue le plus grand centre de recherche sur l’hydrogène liquide en Europe.

Première « station-service » en 2025

Dans ce projet de « plusieurs dizaines de millions d’euro », ArianeGroup est chargé de la mise au point et de la production des premiers liquéfacteurs, tandis qu’Engie s’occupe des questions liées à l’avitaillement.

L’objectif est de parvenir à une première démonstration commerciale en 2025, puis de proposer à partir de 2030 une offre de service commune.