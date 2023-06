Ariane 6 seule sur son pas de tir

Tests fonctionnels préalables

Le 22 juin, sur l’ELA4 (Ensemble de Lancement Ariane n°4) du Centre spatial guyanais, le gigantesque portique mobile d’Ariane 6 (d’une hauteur de 89 m et d’une masse de 8 200 t), qui abrite la maquette fonctionnelle CTM (Combined Test Model) complète du nouveau lanceur lourd européen, a été reculé.

C’est la première fois qu’Ariane 6 se trouvait à l’air libre sur la ZL4 (Zone de Lancement n°4), dans sa configuration Ariane 64 (avec quatre propulseurs d’appoint).

L’opération intervenait dans le cadre des essais combinés destinés à vérifier la compatibilité entre le lanceur et le pas de tir, à l’occasion d’une répétition générale représentative d’une chronologie de lancement.

Elle a été précédée par des tests fonctionnels « à sec » (Dry Run), qui ont permis de mettre sous tension toutes les chaines avioniques du lanceur, et d’atteindre une configuration stable et reproductible, qui autorise à engager la séquence synchronisée finale.

Allumage du Vulcain 2.1 à suivre

La prochaine étape, le 12 juillet sur le pas de tir, sera le remplissage en ergols de l’étage principal LLPM (Lower Liquid Propulsion Module) et de l’étage supérieur UPLM (Upper Liquid Propulsion Module), puis l’allumage du moteur Vulcain 2.1, durant 4 secondes.

Un essai « indispensable pour réduire au maximum le risque d’aléa durant la séquence finale de lancement », rappelle sur sa page LinkedIn Philippe Baptiste, le président du Cnes, qui résume tout l’enjeu des essais combinés : « Qualifier, étape par étape, toutes les fonctions et opérations menant jusqu’au décollage : c’est un ballet rigoureusement orchestré et mené par les équipes d’ArianeGroup du Cnes et de l’Agence spatiale européenne ».