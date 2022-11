Ariane 6 : Airbus et ArianeGroup signent un contrat pour le prochain lot de structures en fibre de carbone

Pour les quatorze prochains lanceurs Ariane 6 qui seront fabriqués jusqu'en 2025

Airbus et ArianeGroup ont signé un contrat pour le prochain lot de transition des grandes structures en fibre de carbone du lanceur Ariane 6. Le contrat comprend la fabrication et la fourniture de structures innovantes, de grande taille et légères pour les quatorze prochains lanceurs Ariane 6, qui seront fabriqués jusqu'en 2025. Le contrat soutiendra la montée en puissance d'ArianeGroup jusqu'au plein rythme de production d'ici là. Airbus construit jusqu'à quatre structures en fibre de carbone pour chaque lanceur Ariane sur son site de Getafe, près de Madrid. Le nouveau site industriel 4.0 de pointe comprend une ligne de fabrication et d'assemblage dédiée aux structures des lanceurs Ariane 6. Les dernières innovations technologiques ont permis de réduire la masse tout en offrant une structure plus solide en une seule pièce et à moindre coût.

La plus grande structure spatiale en fibre de carbone jamais produite en Europe.

La structure d'interface (supérieure et inférieure) est la plus grande structure spatiale en fibre de carbone jamais produite en Europe. Les autres structures comprennent l'adaptateur de véhicule de lancement, pour l'étage supérieur ; et la partie supérieure de la fusée solide équipée de chaque propulseur d'appoint. "La signature de ce contrat est une avancée significative, non seulement pour Airbus et ses activités de lanceur en Espagne, mais aussi pour l'ensemble du programme Ariane 6", a déclaré Luis Guerra, responsable des systèmes spatiaux chez Airbus en Espagne. "Il démontre que la participation espagnole est essentielle à l'avenir d'Ariane 6 et à ce qui suivra dans l'espace pour l'Europe."

Contrats d'exploitation avec Sabca, Europropulsion, Avio et MTAerospace

"Après la signature des contrats d'exploitation avec Sabca, Europropulsion, Avio et MTAerospace, ce contrat avec Airbus est une nouvelle étape clé vers une équipe européenne Ariane 6 forte", a déclaré Stéphane Nogatchewsky, responsable des achats d'ArianeGroup. " Alors que le vol inaugural d'Ariane 6 se rapproche et que la montée en puissance industrielle s'intensifie, cette collaboration est une étape positive et critique pour l'avenir des opérations d'Ariane 6. Aussi, l'unification des acteurs européens est primordiale pour assurer davantage la robustesse industrielle d'Ariane 6, sa compétitivité et préserver l'accès autonome européen à l'espace."