Ariane 5 a lancé l’énorme satellite Eutelsat Konnect VHTS

Ariane 5 bat de nouveaux records

Après un report météo de 24 heures, dû à des vents d’altitude dépassant les limites acceptables de sauvegarde, la mission VA 258 d’Arianespace a démarré comme prévu le mercredi 6 septembre à 21 h 45 UTC (18 h 45 heure locale).

Une Ariane 5 ECA+ a placé au terme de 28 minutes et 46 secondes de vol le gigantesque satellite de télécommunications Konnect VHTS de l’opérateur français Eutelsat, sur une orbite de 250 x 60 351 km – une apogée inédite pour un lanceur européen.

Le satellite, une fois n’est pas coutume, était le seul passager installé sous la coiffe.

Avec ses 6,4 tonnes au décollage, ses 9 mètres de hauteur et sa capacité de 500 Gbps, il constitue désormais le plus imposant satellite géostationnaire de télécommunications jamais construit à ce jour en Europe.

Il a été construit à Toulouse et Cannes par Thales Alenia Space.

En direct de Toucan

Comme pour chaque lancement d’Ariane ou de Vega, cent-vingt personnes ont pu assister au décollage depuis le site d’observation Toucan, situé à seulement cinq kilomètres du pas de tir ELA 3 (Ensemble de Lancement Ariane n°3) dédié à Ariane 5.

Au milieu d’invités divers, de journalistes et de touristes, figuraient huit participants à un voyage organisé par Nomade Aventure (qui avait emmené une semaine auparavant un petit groupe en Floride, pour assister à la première tentative de lancement de la mission lunaire Artemis 1 de la Nasa), accompagnés par l’ancien astronaute français Jean-Pierre Haigneré.

Ce dernier connait particulièrement bien le Centre spatial guyanais, pour avoir été responsable à l’Agence spatiale européenne du programme Soyouz en Guyane, entre 2002 et 2007.

Un spectacle grandiose

Le décollage est intervenu un peu avant la tombée du jour (il était 18 h 45 en Guyane), après que les épais nuages qui menaçaient depuis la veille aient pour la plupart quitté le ciel.

Le lanceur s’est lentement enlevé, au bout d’une traînée lumineuse d’une extrême intensité, quasi-aveuglante.

Le grondement sourd des moteurs et le crépitement des étages d’accélération à propergol solide sont parvenus quelques secondes plus tard aux spectateurs, tandis que la trajectoire du lanceur suivait un arc de cercle, et qu’une colonne de fumée de différentes couleurs se dressait dans le ciel, provoquant même une ombre rectiligne.

La séparation des étages d’accélération, après 2 minutes et 20 secondes de vol, a parfaitement été visible, tout comme le largage de la coiffe, une minute plus tard !

Un spectacle rarement observé de la sorte en Guyane, aux dires des plus habitués…

A suivre

Deux autres lancements spatiaux sont attendus d’ici la fin de l’année au Centre spatial guyanais.

Le premier est annoncé pour le 21 novembre. Un lanceur Vega C expédiera sur orbite basse deux nouveaux satellites d’observation de la Terre Pléiades Neo pour le compte d’Airbus Defence and Space.

Devrait suivre en décembre une nouvelle mission d’Ariane 5 vers l’orbite géostationnaire, avec le satellite de météorologie MTG 1 de l’organisation européenne Eumetsat, et deux satellites de télécommunications Galaxy de l’opérateur américain Intelsat.