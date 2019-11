Ariane : 250 lancements en 40 ans

Ariane 5 ne pouvait pas mieux fêter le quarantième anniversaire du premier vol d’Ariane 1, portant à 250 le nombre de tentatives de lancements de lanceurs de la famille Ariane depuis le 24 décembre 1979.

L’objectif de la mission VA 250 était l’envoi sur orbite de transfert géostationnaire de deux nouveaux satellites de télécommunications : Tiba 1, embarqué pour le compte du gouvernement égyptien et construit par Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space, et Inmarsat GX5, construit par Thales Alenia Space pour l'opérateur britannique Inmarsat.

Suspense.

Une première tentative de lancement devait avoir lieu le 22 novembre, mais a dû être repoussée de 24, puis de 48 heures, suite à la découverte d’une « anomalie » sur les moyens sols. S’est ensuite ajoutée une météo capricieuse, qui a encore retardé la mission, d’abord d’une journée, puis de 14 minutes.

Le décollage est finalement intervenu le 26 novembre à 21h23, et les deux satellites ont parfaitement été éjectés sur leur orbite de transfert, après 27 minutes de vol pour Tiba 1, et 7 minutes plus tard pour Inmarsat GX5.

C’était le quatrième lancement d’Ariane 5 de l’année, et le 106e depuis sa mise en service, en juin 1996.

D’ici 2022, 11 autres lancements d’Ariane 5 sont encore prévus, en parallèle avec l’entrée en service d’Ariane 6.