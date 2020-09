Archives numériques : renseignement militaire, HOP! Air France, satellites Telecom LM pour Arabsat, dans Air&Cosmos 2451 du 1er mai 2015.

Achetez puis lisez Air&Cosmos 2451 sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre tablette/smartphone via l’application Air&Cosmos Mag.

Au sommaire d’Air&Cosmos 2451 du vendredi 1er mai 2015

A la une – Défense – Renseignement militaire

La Grande Interview : général Christophe Gomart, directeur de la DRM

Airbus DS : « Le renseignement est un domaine stratégique »

Programmes et développement

Electrification des équipements La migration énergétique

Un frein plus tolérant aux pannes

Train électrique pour l’A320

Plus de batteries, plus de puissance

Entreprises et marchés

Tecalemit Aerospace Group : capitaliser sur l’innovation

La stratégie d’Esterline à Toulouse

Alema Automation devient Kuka Systems Aerospace

Transport aérien

Hop! ou la tentation de la fusion

Latam Airlines : un autre hub au Brésil

L’Irak étoffe ses infrastructures

Les vols 100 % business : la solution miracle ?

Espace

Télécommunications militaires : le duo franco-italien est au complet

Succès de la mission « Thales »

Télécommunications : le grand retour de Lockheed Martin

Merlin utilisera la plateforme Astrobus S

Emploi et formation

Le pôle Pégase se mobilise pour l’emploi