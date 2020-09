Archives numériques : priorité à la Défense, premier F-35 européen sorti d'usine, dans Air&Cosmos 2445 du 20 mars 2015

Achetez puis lisez A&C 2445 sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre tablette/smartphone via l’application Air&Cosmos Mag.

Au sommaire d’Air&Cosmos 2445 du 20 mars 2015 :

A LA UNE : Menaces sans précédent : priorité à la défense

La défense redevient prioritaire

Le Male européen verra-t-il enfin le jour ?

DEFENSE

Royaume-Uni : la flotte d'hélicoptères modernisée

Russie : exercices majeurs en cours

LIMA 2015 : un Salon d'attente

PROGRAMMES & DEVELOPPEMENTS

Le premier F-35 made in Europe

Cure de jouvence pour le F15

Radars : séparer avions et éoliennes

ENTREPRISES & MARCHES

Airbus Helicopters double sa mise en Corée du Sud

Dassault aviation : le civil reprend des couleurs

Corse Composites Aéronautiques embarque sur l'A330neo

Drones : Airborne Concept ouvre un second centre à Dijon

Equert se déploie aux USA

TRANSPORT AERIEN

Le vieux continent entre deux eaux

La FNAM demande le retour à la caisse unique

Aéroport de Bordeaux : mobilisation contre la privatisation

Année record pour les aéroports belges

L'Aesa veut élargir son périmètre

Négociations : un lapin pour Juniac

ESPACE

Satellite Washington 2015 : la course à l'innovation

Lockheed Martin dévoile son cargo

Propulsion solide : à la chasse aux oscillations

Six satellites d'observation pour Vega

Proton : modernisation et transition vers Angara