Archives numériques : opération Barkhane, montée en cadence chez Airbus et Boeing, l'avion connecté, dans Air&Cosmos 2448 du 10 avril 2015

Achetez puis lisez A&C 2448 sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre tablette/smartphone via l’application Air&Cosmos Mag.

Au sommaire d'Air&Cosmos 2448 du vendredi 10 avril 2015.

Défense

Barkhane : Niamey monte en puissance

Drones sur le Sahel

Interview de François Cornut-Gentille

Entreprises et marchés

Sécuriser la montée en cadence

Ratier-Figeac se réorganise

Dossier Aircraft Interiors 2015

Avion connecté : se préparer à la génération Wi-Fi

La révolution c’est maintenant !

Programmes et développement

EcoDemonstrator, le Boeing démoustiqué

Le S-97 va passer aux essais

Transport aérien

Bas coût : le long-courrier, la nouvelle frontière ?

Air France en reconquête avec Hop!

Espace

Budget spatial indien : ambitions raisonnées

Ariane 6 : addition partagée

Vers un premier vol du New Shepard

Propulsion électrique : la Nasa pousse la puissance

NewSat dans la tourmente